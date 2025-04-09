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Археологи нашли в заброшенном византийском монастыре мозаику VI века

Комплекс включал часовню, трапезную, кухню и ви...

pixabay.com

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Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки монастыря и фермерского дома византийской эпохи в районе Нахаль Пехар, на территории современного поселения Гиво Бар, к северу от Беэр-Шевы. Об этом сообщили в отчёте Израильского управления древностей.

По словам археолога Нира-Шимшона Парана, находка позволяет представить, как жили монахи в пустыне Негев. Он предположил, что простые мозаики монастыря, скорее всего, создавались самими обитателями.

Большинство артефактов были найдены прямо на полу, что, по мнению исследователей, говорит о заброшенности монастыря в порядке, без разрушений — вероятно, в конце VI или начале VII века. Возможно, это было связано с нестабильной обстановкой в регионе в переходный период к исламской эпохе.

Комплекс включал часовню, трапезную, кухню и винодельню. Массивные стены зданий придавали им вид укреплённых сооружений. Особый интерес вызвала мозаика с мальтийским крестом и греческой надписью, где упомянуты имена монахов и название монастыря.

Также были найдены предметы быта: керамика, кухонная утварь, остатки печи и две эпитафии, написанные красно-коричневыми чернилами. В часовне обнаружены гробницы и элементы алтаря, что указывает на её культовое назначение.

Рядом археологи раскопали фермерское строение с башней и монетой VI века. Паран отметил, что оба объекта относятся к одному историческому периоду и были заброшены примерно в одно время.

Исследование опубликовано в журнале Atiqot. Найденные артефакты проливают свет на повседневную и духовную жизнь монахов более чем 1400 лет назад, пишет Planet Today.

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