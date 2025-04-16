Археологи нашли в погребальной маске из Саккары древний яд

Археологи, исследовав маску из некрополя Саккара, обнаружили на ней чистый реальгар — редкий мышьяковый пигмент, ранее не встречавшийся в таком виде на подобных артефактах. Объект, датируемый греко-римским периодом, был детально изучен командой под руководством Асмы Хуссейн из Университета Эль-Миньи.

Маска состоит из четырёх слоёв, включая декоративный, и содержит пигменты, среди которых египетский синий, парареальгар, аурипигмент и свинцовые белила — последние также впервые обнаружены на египетских ритуальных изделиях.

Учёные считают, что использование столь сложных красок говорит о высоком уровне ремесленных знаний и возможно, выполняло не только декоративную, но и ритуальную функцию. Найденные материалы могли быть привезены из других регионов, что свидетельствует о широкой торговле в ту эпоху, пишет MoneyTimes.Ru.