Наука

Ученый объяснил успех России в квантовой гонке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Санкционное давление не помешало, а, напротив, ускорило развитие отечественных квантовых технологий. По словам директора Центра квантовых метаматериалов МИЭМ ВШЭ Алексея Вагова, российские ученые перестали ориентироваться на Запад и начали самостоятельно осваивать неизведанные области.

Эксперт отметил, что произошел перелом в мышлении: то, что раньше казалось недостижимым, теперь обсуждается как реальные планы на ближайшее будущее. Важно и то, что в квантовые технологии поверил реальный сектор экономики, чего не было несколько лет назад.

Для успешного внедрения разработок необходимо расширять компетенции производственников и бизнесменов. Они должны уметь формулировать прикладные задачи и выстраивать взаимодействие с учеными. По словам Вагова, сейчас самый большой дефицит — это правильно поставленные задачи. Государство уже обеспечило инструментарий, доступ к вычислительным мощностям и финансирование. Теперь нужны специалисты, готовые использовать эти возможности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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