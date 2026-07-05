Мотоцикл отбросило на людей на остановке после столкновения с авто в Казани

В Казани на Горьковском шоссе у остановки «Олимпиец» столкнулись мотоцикл и минивэн. От удара мотоцикл отбросило на пешеходов, стоявших на остановке. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Трое пешеходов получили травмы и были доставлены в больницу. Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и пожарные.

Обстоятельства аварии выясняются.