Мотоцикл отбросило на людей на остановке после столкновения с авто в Казани
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Казани на Горьковском шоссе у остановки «Олимпиец» столкнулись мотоцикл и минивэн. От удара мотоцикл отбросило на пешеходов, стоявших на остановке. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Трое пешеходов получили травмы и были доставлены в больницу. Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и пожарные.
Обстоятельства аварии выясняются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец