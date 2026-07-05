Автоновости Казани и Мира

Мотоцикл отбросило на людей на остановке после столкновения с авто в Казани

Служба новостей Автор статьи
В Казани на Горьковском шоссе у остановки «Олим...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани на Горьковском шоссе у остановки «Олимпиец» столкнулись мотоцикл и минивэн. От удара мотоцикл отбросило на пешеходов, стоявших на остановке. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Трое пешеходов получили травмы и были доставлены в больницу. Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и пожарные.

Обстоятельства аварии выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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