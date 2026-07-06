Здоровье

Врачи ДРКБ спасли ребенка с редкой врожденной аномалией кишечника

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана прооперировали новорожденного с врожденной дуоденальной непроходимостью. Эта патология встречается у одного из 5–10 тысяч младенцев и не позволяет ребенку нормально питаться.

Аномалию выявили еще до рождения, во время внутриутробного скрининга. После появления на свет в Перинатальном центре РКБ малыша сразу доставили в реанимацию ДРКБ. Обследование показало полное разобщение сегментов двенадцатиперстной кишки — требовалась срочная операция.

Хирурги выполнили лапаротомию, ревизию брюшной полости и дуоденопластику. Вмешательство прошло успешно. После операции состояние ребенка стабилизировалось: его перевели на самостоятельное дыхание и начали энтеральное кормление. Сейчас маленький пациент продолжает лечение в отделении хирургии раннего возраста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

какое самое сильное средство от тараканов в квартире в домашних условиях

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

установка потолочного светильника в Нижнем Новгороде

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
19 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

7 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

44 минуты назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Технологии

4 часа назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
53 минуты назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме
28 лет опыта, 13 клиник и брекеты со скидкой: г...
Гид по Казани
4 дня назад

28 лет опыта, 13 клиник и брекеты со скидкой: где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией