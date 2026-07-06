Врачи ДРКБ спасли ребенка с редкой врожденной аномалией кишечника
В Детской республиканской клинической больнице Татарстана прооперировали новорожденного с врожденной дуоденальной непроходимостью. Эта патология встречается у одного из 5–10 тысяч младенцев и не позволяет ребенку нормально питаться.
Аномалию выявили еще до рождения, во время внутриутробного скрининга. После появления на свет в Перинатальном центре РКБ малыша сразу доставили в реанимацию ДРКБ. Обследование показало полное разобщение сегментов двенадцатиперстной кишки — требовалась срочная операция.
Хирурги выполнили лапаротомию, ревизию брюшной полости и дуоденопластику. Вмешательство прошло успешно. После операции состояние ребенка стабилизировалось: его перевели на самостоятельное дыхание и начали энтеральное кормление. Сейчас маленький пациент продолжает лечение в отделении хирургии раннего возраста.
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