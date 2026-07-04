Здоровье

Регионы смогут временно запрещать продажу вейпов с весны 2027 года

Служба новостей Автор статьи
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С весны 2027 года субъекты РФ получат право вводить временный запрет на продажу электронных сигарет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ наделяет региональные власти полномочиями ограничивать реализацию вейпов на своей территории. Такая мера призвана снизить распространение никотиносодержащей продукции среди молодежи. Решение о введении запрета будет приниматься местными органами власти с учетом конкретной ситуации в регионе.

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