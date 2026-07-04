Регионы смогут временно запрещать продажу вейпов с весны 2027 года
С весны 2027 года субъекты РФ получат право вводить временный запрет на продажу электронных сигарет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ наделяет региональные власти полномочиями ограничивать реализацию вейпов на своей территории. Такая мера призвана снизить распространение никотиносодержащей продукции среди молодежи. Решение о введении запрета будет приниматься местными органами власти с учетом конкретной ситуации в регионе.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец