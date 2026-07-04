Регионы России, включая Татарстан, смогут запрещать вейпы

С весны 2027 года субъекты РФ получат право вводить временный запрет на продажу вейпов до 2032 года. Соответствующая поправка была принята 9 июня 2026 года и подписана президентом Владимиром Путиным. Пока полный запрет действует только в Пермском крае, еще 49 регионов планируют его ввести.

С лета 2026 года продажи через маркетплейсы, соцсети и другие каналы, кроме специализированных магазинов, уже запрещены. Штрафы за продажу подросткам выросли до двух миллионов рублей для физических лиц, а для юридических — до закрытия магазина за повторное нарушение.

Казанский онколог Сигал предупреждал о непредвиденных последствиях курения вейпов, связанных с долгосрочными рисками.