Здоровье

Как казанские врачи спасли пациента с пятью инсультами и раком

Служба новостей Автор статьи
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В Казани врачи Республиканского клинического онкологического диспансера успешно пролечили пациента с раком почки, у которого в анамнезе было пять инсультов, инфаркт и протезирование сердечных клапанов. Из-за высокого риска открытую операцию исключили сразу. К работе подключилась мультидисциплинарная команда, включая сосудистого хирурга Тимура Хайруллина. Почти неделю специалисты готовили пациента к вмешательству. Кардионколог Луиза Гапар пояснила: пришлось временно заменить препарат, препятствующий тромбообразованию на механическом клапане. «Всё это время приходилось балансировать между риском тромбоза и кровотечения», — отметила она. об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Врачи выбрали рентгенэндоваскулярную эмболизацию — малоинвазивную процедуру без разрезов. Через прокол в бедренной артерии провели ангиографию, нашли питающий опухоль сосуд и закупорили его микроэмболами. Опухоль лишилась кровоснабжения. Прокол закрыли сосудистым устройством для минимизации кровотечения. Сразу после процедуры пациенту возобновили необходимую терапию, рассказал заведующий отделением рентгенохирургии Булат Шарафутдинов.

Операция прошла успешно. «Когда врачи предложили этот вариант, у нас появилась надежда», — поделилась супруга пациента. Она добавила: «Сейчас самое главное, что всё прошло хорошо. Мы очень благодарны всей команде за решение и помощь». Мужчина восстанавливается под наблюдением специалистов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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