«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Привет, пойдем вечерком в кино, фильм классный вышел, отдохнем, насладимся», - еще некоторое время назад, получив такое предложение многие жители Татарстана срывались с места и отправлялись в кинотеатры. Приятная компания, любимые герои, да и билеты, в целом, не дорогие.

«А ты цену видел?»

В последнее время ситуация изменилась. На подобное предложение все чаще отвечают фразой - «А ты цену видел?». Действительно, в последнее время в соцсетях наметилось немало жалоб на подорожание билетов в кино. Многих цены действительно отпугивают и заставляют искать иные варианты просмотра фильмов или вообще проведения досуга.

Пролистав страницы популярных кинотеатров все описанное в соцсетях подтвердилось. В Казани ценник на некоторые показы превышает 400 рублей. Как выяснилось, проблема характерна не только для Татарстана, но и в целом для России.

Фото: kp.ru.

Так, в частности, по данным единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), средняя цена по стране достигла 383,3 рубля. Это при том, что год назад сумма находились в диапазоне от 240 до 270 рублей.

С чем связан столь резкий скачок цен на билеты? Об этом корреспондент PROKAZAN пообщался с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

Дешевле дождаться и дома посмотреть

По мнению экономиста, цены на билеты в кино повысились из-за того, что упал спрос на посещение кинотеатров. Это же, в свою очередь, могло произойти по следующим причинам:

1. Конкуренция с онлайн-кинотеатрами.

«Сейчас ведь человек может, не выходя из дома, ознакомиться с интересным для него фильмом. Тем более что некоторые сериалы идут только на определенных видеосервисах, а мобильные операторы предлагают своим абонентам льготные условия на просмотр. Кроме того, со времен пандемии многие уже привыкли заменять поход в кино онлайн-кинотеатром», - отмечает Ирек Галямов.

При этом, экономист признает, что видеосервис не является товаром-заменителем в отношении традиционного кинотеатра. Домашний просмотр фильма, конечно же, не сравнится с просмотром кино в зале. Тем не менее, онлайн-кинотеатры составляют конкуренцию кинотеатрам.

2. Сокращение репертуара.

По мнению Ирека Галямова, снижению спроса поспособствовало и сужение выбора фильмов, которые идут в кино. Многие крупные западные компании приостановили прокат своих картин в связи с политическими событиями. В результате сейчас в кино идут по большей части российские фильмы, которые по популярности заметно уступают западным.

Фото: kp.ru.

Как итог, в условиях сокращения объемов продаж кинотеатры вынуждены поднимать цены, чтобы поддерживать рентабельность бизнеса.

На цену билетов повлияли даже затраты на уборку

Глава сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин говорит, что поднятие цен представляет собой вынужденную меру, «которая снизу разгоняется операционными затратами, а сверху — придавливается спросом».

По его словам, причинами подорожания стали повышение технических и логистических затрат, зарплатного фонда, себестоимости бара, а также рост коммунальных платежей, затрат на уборку, обеспечение безопасности и аренду.

«Я считаю, что как культурную традицию кинотеатры мы должны сохранять. Потому что, если они начнут уходить с рынка, мы будем терять идентичность российского кино. И тогда культура очень сильно пострадает», - высказался Галямов.

​​​​​​​Фото: kp.ru.

Стоимость не снизится, но и расти перестанет

Экономист считает, что, если кинотеатры окажутся на грани краха, государство должно оказать им помощь. Это может быть поддержка в части налогов и арендной платы, гранты и многое другое.

Что же касается дальнейшего поведения цен на билеты в кино, они точно уже не снизятся. Впрочем, на взгляд Галямова, в ближайшее время они больше не будут значительно повышаться.