Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

В рамках программы «Наш двор» было благоустроенно более четырёх тысяч дворов. Но на проспекте Ямашева один из домов получил большую благоустроенную территорию, а другой – скромный закуток. Обделённые жители решили не оставлять ситуацию просто так и начали войну с управляющей компанией, пытаясь лишить своих более удачливых соседей приятных новшеств. Разбираемся вместе, почему и зачем захотели демонтировать благоустройство в одном из дворов на проспекте Ямашева по жалобам жителей соседнего дома.

Новый двор — новая жизнь

Двор панельного дома на Ямашева, 56 долгое время пребывал в удручающем состоянии. Старая детская площадка со скрипящими качелями и разваливающейся песочницей, трухлявые узкие скамейки, разбитый асфальт, маленький парковочный карман, слабое освещение — эти объекты сложно было назвать пригодными или комфортными для использования.

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Но в 2023 году двор преобразился благодаря программе «Наш двор». Ранее в рамках программы за три года уже были благоустроены 4693 двора для более 1,2 миллиона татарстанцев, и вот очередь дошла до домов на Ямашева.

«Двор по адресу: Ямашева 56 и 58 попал в программу «Наш двор» в 2023 году благодаря Всероссийскому голосованию по выбору объектов, приоритетных к благоустройству, где набрал наибольшее количество голосов среди дворов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов», — рассказали ProKazan в Институте развития городов РТ.

Весной начались строительные работы, а уже к лету придомовую территорию полностью благоустроили. В рамках программы «Наш двор» у 56-ого дома появилась большая детская площадка, широкие лавочки и новое асфальтное покрытие. Не обидели ни автолюбителей, ни пешеходов — по утверждённому проекту расширили парковочные карманы, а вдоль соседнего 58-ого дома на месте протоптанной среди кустов тропинки проложили освещённую пешеходную дорожку.

Автор фото: Яндекс Карты

«Мы были очень довольны. Двор просто ожил. Летом дети с удовольствием выходили гулять на новую площадку, даже из соседних домов прибегали. На лавочках собирались взрослые, чтобы поболтать. По дорожке ходили мамы колясками, пенсионеры гуляли и дети катались на самокатах. Да и дорога у дома давно уже требовала ремонта», — так о благоустройстве отзывается одна из жительниц.

В октябре в общедомовой чат просочилась неприятная новость — новую парковку и пешеходную дорожку может демонтировать управляющая компания.

«У меня коровы нет, пусть и у вас не будет»

Рядом с домом 56 располагается дом 58. Они стоят впритык друг к другу буквой «Г». Двор дома 58 тоже был благоустроен в рамках программы «Наш двор», но восторгов у жителей обновление не вызвало.

Напротив дома располагается старое футбольное поле и детская площадка, которые использовались жителями. Но по кадастровому плану этот участок не входит в придомовую территорию, поэтому новую детскую площадку сделали на узкой полосе земли рядом с устаревшим благоустройством. В ходе строительных работ не стали даже убирать старые качели и футбольные ворота, а детская площадка от программы «Наш двор» оказалась в непосредственной близости с новыми парковочными местами.

Автор фото: Яндекс Карты

«При реализации программы «Наш двор» в процессе проведения работ в апреле мы получили обращения на горячую линию о несогласии жителей Ямашева, 58 со схемой благоустройства двора. По предложениям жителей разместить стоянку на теплотрассе и детскую площадку на муниципальной земле мы давали пояснение, что в рамках программы «Наш двор» данные решения не могут быть реализованы. Размещение ещё одной парковки на теплотрассе нарушает охранную зону сетей, а детская площадка на муниципальной земле не может быть передана на баланс управляющей компании и в дальнейшем не будет содержаться, что очень важно для безопасности детей», — рассказали в Институте развития городов РТ.

Но жители дома 58 остались недовольным таким решением. Они обратились в суд и потребовали признать решение собрания собственников незаконным. По словам истцов, у них не проводилось собрание, в ходе которого утверждалось благоустройство. Вместо этого некая сотрудница ЖЭУ сделала поквартирный обход и собрала подписи.

Суд удовлетворил иск жильцов. Основанием послужило отсутствие достаточного числа участников собрания для принятия решения по повестке дня. Протокол собрания подписали лишь 11 человек, которые владеют только 0,84 % кв м от общей площади многоквартирного дома.

Но «Уютный дом» подал апелляцию и предложил жильцам пойти на мировое соглашение, которое почему-то включало в себя демонтаж нового парковочного кармана и пешеходной дорожки у соседнего 56-ого дома.

Выхлопные газы, шум и закладчики

Жители дома 58 имеют претензии не только к своему благоустройству, но и к новшествам своих соседей. Первоначальной причиной для демонтажа назывались выхлопные газы — из-за расширения парковки под окнами жителей 58 дома стало больше машин. Пешеходная дорожка не угодила шумом и тем, что является удобным местом для закладчиков.

«Какие закладчики? Чего смеяться-то? Там раньше в кустах бомжи жили летом, и никто в колокола не бил, а тут на освещённом тротуаре вдруг закладчики появились», — возмущается житель дома 56.

Если обратиться к кадастровому плану, будет видно, что злополучная дорожка проходит по земельной территории ТСЖ «Мечта» дома 54, а значит «не принадлежит» ни дому 56, ни дому 58. Парковочный карман построили на допустимом от дома 58 расстоянии в 10 метров. Треугольник земли, который относится к придомовой территории дома 58, захватывает не только новые, но и старые парковочные места, к которым раньше жители дома 58 не имели претензий до проведения благоустройства.

«Демонтировать нельзя оставить»: где будет запятая?

Жители домов написали обращения к главе Татарстана. Дом 58 просит дать им полноценное благоустройство, дом 56 — не разрушать уже имеющееся.

Жители дома 56 обращались в исполком и прокуратуру. Инстанции дали свой ответ — пока демонтаж не предусмотрен решением суда.

«Управляющая компания не может принимать решение о демонтаже благоустройства», — такой ответ дали и на горячей линии программы «Наш двор».

На данный момент апелляционный суд оставил решение Ново-Савиновского районного суда без изменений. В апелляционной жалобе управляющей компании суд не выявил фактов, которые могли бы повлиять на обоснованность и законность судебного решения или опровергать выводы суда первой инстанции. Мы связались с юридическим отделом «Уютного дома», там прокомментировали ситуацию с благоустройством у дома 58 следующими образом.

«Действительно собрание собственников жилья дома 58 было признано незаконным. Вообще это странно. Знаете, как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят. Всё благоустроили, деньги на это выделяли из бюджета республики, с собственников ни копейки не брали. А тут какой-то житель остался недоволен, и, возможно, всё демонтируют», — сообщили в юридическом отделе «Уютного дома».

Но сотрудники УК уточнили — они занимаются лишь обслуживанием благоустройства, решения по установке или демонтажу принимаются в рамках программы «Наш двор». В Институте развития городов РТ прокомментировали возможность демонтажа.

«На 27 марта запланировано общее собрание собственников дома 58 помещений по поводу всех дальнейших работ во дворе. Парковки, которыми недовольны жильцы, построены, потому что их просили и ранее оставляли свои автомобили на зелёной зоне, тротуар вдоль дома 58 построен, потому что у 58 дома небольшой земельный участок и для их детей мы построили небольшую детскую площадку перед подъездами, а для детей постарше обеспечили маршрут на детскую и спортивную площадку у 56 дома. Но нам важно услышать мнение всех жильцов дома 58. Повторное включение дома 58 в Программу невозможно: все работы по ней выполнены в полном объёме, повторное выделение финансирования на двор не предусмотрено», — сообщили в Институте развития городов РТ.

Мы же можем порекомендовать жильцам только одно — прийти к компромиссу и как в добром советском мультфильме начать жить дружно.