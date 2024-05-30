В Казани прошла акция «Лапа дружбы» в Горкинско-Ометьевском лесу на площадке для выгула собак. Всего было представлено 30 собак из городских приютов, 7 из которых нашли свой дом уже в первые 2 часа проведения акции, а их новые хозяева получили в качестве напутственного подарка от организаторов все необходимые вещи, чтобы начать новую счастливую жизнь с четвероногим другом. Редакция PROKAZAN решила подробно рассказать о такой акции.

«Завести себе друга может каждый»

Любой человек мог забрать себе питомца. Но для этого было необходимо иметь при себе паспорт для оформления документов о передаче питомца.

Автор фото: Татьяна Жиляева

Для того, чтобы попасть на акцию, не нужно было нигде регистрироваться или оставлять заявки — вход свободный для всех желающих. Посетителям представилась возможность познакомиться поближе как со взрослыми собаками, так и с щенками, поиграть с ними и даже покормить. Для этого на территории располагался шатер, в котором можно было приобрести полезные для питомцев угощения, например, утиные лапки и шеи.

По соседству с лакомствами расположились еще два шатра от приюта «ЗооЗабота», в которых продавались сувениры ручной работы по тематике акции. Так, посетители могли приобрести себе деревянные брелоки с интересными гравировками, подставки для телефона, шоперы с изображением котят и щенков, дизайнерские толстовки и серебряные украшения: серьги, кольца, подвески.

«Детские площадки и море развлечений»

Необязательно было что-то покупать. Для детей организовали специальное место с плюшевыми щенками, на примере которых ветеринар показывал, как лечить собак и как с ними правильно обращаться. Поговорить о здоровье питомцев и получить совет могли и взрослые, как уже имеющие своего питомца, так и планирующие завести — рядом со стойкой заключения договора о передаче собаки находился практикующий ветеринар.

Автор фото: Татьяна Жиляева

Желающие также могли принести на пожертвование собакам приютов пеленки, ошейники, наполнители, миски и корма. На акцию также приходили посетители со своими собаками.

«Мы в ответе за тех, кого приютили»

Ведущий мероприятия знакомился с хозяевами и их питомцами, а те с удовольствием демонстрировали свои достижения в выполнении команд, в том числе на специальном тренировочном манеже.

У собак разные тяжелые или грустные истории, связанные с пренебрежительным отношением к ним. Однако животные не потеряли веру в людей, они с дружелюбием идут на контакт, и в этом им помогают волонтеры.

Автор фото: Татьяна Жиляева

В этот день мне удалось поговорить с Марией, она является активным участником молодежного общественного движения по помощи бездомным животным «ЛАПА Казань». Мария, как и другие волонтеры, в рамках деятельности этого движения участвуют в акции «Лапа дружбы» уже не первый год.

Волонтерская организация занимается помощью приютам ветошью, помогает с уборкой приютов, с выгулом собак, общением с ними, а также помогает с рекламой и распространением информации об их деятельности. 25 мая в Горкинско-Ометьевском лесу волонтеры от «ЛАПА Казань» помогали на регистрации и в оформлении документов, а также знакомили людей с четвероногими друзьями.

Автор фото: Татьяна Жиляева

Акция «Лапа дружбы» с каждым годом становится все более популярней, об этом говорят растущее внимание общественности к бездомным животным и результаты таких мероприятий.

«В прошлом году мы смогли найти дом 5 щенкам, а в этом году удалось приютить уже целых 8 или даже 10 щенков», — рассказывает Мария.

Участвующие в мероприятии волонтеры испытывают большую радость, когда наблюдают подобные результаты дела, над которым много работают. Им очень приятно видеть, как собаки из приютов обретают дом, а новоиспеченные хозяева радуются новому другу.

«Это большое счастье на самом деле, когда можно помочь животному, например, собаке найти свою семью. Я счастлива, что смогла принять участие в этом», — делится Мария.

Организаторы сообщают, что акцию планируется провести и в дальнейшем уже на других точках: на бульваре по ул.Фучика, в парке у ЖК «Весна», в парке «Крылья Советов» и у ДК им.Саид Галиева.