«Ты тупенький, а мы все умные»: директор школы «Солнце» рассказал, в чем причины школьного буллинга и как с ним бороться

Казанский педагог разъяснил, почему некоторых детей травят в школе

Сегодня Международный день борьбы с издевательствами. Одним из наиболее распространенных их проявлений является школьная травля, или школьный буллинг, как еще называют это явление. По словам экспертов, она встречается абсолютно во всех учебных заведениях Казани.

О том, почему некоторые школьники становятся жертвами буллинга и как с ним бороться, журналист PROKAZAN поговорила с известным казанским педагогом, заслуженным учителем Республики Татарстан, директором казанской школы «СOлНЦе» Шмаковым Павлом Анатольевичем.

Каких детей обижают в школах?

Школьным буллингом считается такая ситуация, когда школьник сталкивается с травлей или с негативным отношением со стороны целой группы других детей.

«Буллинг — это стайный механизм, который запускается, когда в классе есть тот, кто отличается от всех. Причем, по мнению обидчиков, такой ребенок сам виноват, что к нему так относятся: мол, он не соблюдает наши правила игры», — говорит Павел Шмаков.

На фото: Шмаков Павел Анатольевич. Фото: Сергей Матвеев.

Жертва буллинга может отличаться от других детей по самым разным параметрам. Иногда школьникам кажется, что какой-то их одноклассник глупее их. В тех учебных заведениях, где учится много детей богатых людей, высмеивают тех, кто беднее, кто одевается хуже остальных. А бывает и так, что кто-то просто не вписывается в тот или иной коллектив по той причине, что у него другие интересы.

То, из-за каких именно качеств ребенок подвергается травле со стороны сверстников, во многом зависит от ценностей, которые распространены среди детей в его школе, отмечает Павел Шмаков. Причем бывает и так, что вроде бы буллинга как такового и нет, но кому-то просто некомфортно там, где он учится, потому что у большинства его одноклассников совершенно другие интересы и приоритеты.

Фото: Мария Короткова

По словам Шмакова, школьная травля была и в советское время. Тогда дети тоже проявляли пренебрежительное отношение к некоторым одноклассникам по тем же самым причинам, что и сейчас. А в 80-х - 90-х годах, во время широкого распространения группировок, школьная травля была связана с культом силы.

«Ты тупенький, а мы все умные»

Буллинг встречается абсолютно во всех школах Казани, даже самых престижных, говорит педагог. Иногда он бывает и в школе «СOлНЦе».

«С 8 класса у нас самая добрая школа. Но в 5, 6, 7 классах иногда бывает буллинг. Думаю, это связано с тем, что в 5 классах к нам приходит много детей из разных школ. Буллинг идет по принципу «ты тупенький, а мы все умные» или по принципу «ты белая ворона по какому-то параметру», —рассказал Павел Шмаков.

Фото: Мария Короткова

Поводы для травли бывают самые разные. Так, например, в школе «СOлНЦе» одну ученицу одноклассники невзлюбили из-за того, что у нее были другие интересы.

«У нас был случай, когда обижали одну девочку-музыканта. Потому что все были математики, физики, а она музыкант…», - рассказал директор школы «СOлНЦе». — «Однажды учитель назначил ее заместителем старосты. Должность, конечно, не ахти какая высокая, но, тем не менее, при ней есть какая-то небольшая власть. Ребята были очень недовольны: как же так, что эту девочку назначили замстаросты без согласования с ними. И они ее травили. Но мы справились с этой ситуацией».

Как бороться с буллингом?

Самый эффективный способ борьбы с буллингом – это привлечение к нему внимания, говорит педагог.

«Все плохое боится света. Любой случай буллинга нужно предавать максимальной огласке. В нашей школе, например, для этого есть группы во «ВКонтакте», в Телеграме, разговоры на еженедельных линейках, на которых собираются по 2 – 3 параллели классов», — прокомментировал Павел Шмаков.

И очевидно одно: ребенку, которого травят, необходима поддержка со стороны взрослых или старших товарищей, отмечает собеседник издания. В одиночку он с этой проблемой не способен справиться.

Что делать, чтобы в школах не было буллинга?

Важно также, чтобы педагоги занимались профилактикой буллинга. Павел Шмаков рекомендует для этого следующее:

1) Развивать у детей культ «разности». Нужно, чтобы они понимали, что все люди разные и каждый интересен по-своему.

2) Проводить мероприятия, направленные на сплочение коллектива.

Фото: Мария Короткова

Так, например, в школе «СOлНЦе» раз в 3 месяца проходит совместная ночевка детей в школе при участии нескольких учителей и нескольких родителей. По мнению Шмакова, такие мероприятия в значительной мере способствуют сплочению коллектива.

«Я перенял этот метод у финляндских педагогов. Там раз в несколько месяцев учитель остается с учениками на ночь. Дети много разговаривают, поют песни. А у нас вся школа, кроме учащихся 1,2,3 классов, остается на ночь с письменного разрешения родителей. При таком мероприятии перемешиваются разные категории детей. Младшие общаются со старшими, умные — с не очень умными, музыкальные — с немузыкальными», —говорит Павел Шмаков.

Важное значение для сплочения коллектива, на взгляд педагога, имеет такая форма организации учебного заведения, как школа-интернат, которой как раз и является «СOлНЦе». Там учащиеся, которые находятся в трудной жизненной ситуации или приезжают из других городов, могут ночевать в стенах школы.

В «СOлНЦе» также два раза в год проводятся так называемые «лагеря».

«Это когда в течение нескольких дней, за городом, в учебные дни, уроки идут только полдня. И во время лагеря у детей не совсем обычные уроки. Например, лекция про искусственный интеллект или архитектуру Казани. Или предметные олимпиады. А оставшееся время школьники посвящают разным интересным совместным занятиям: например, проходят квесты, устраивают какие-то игры, дискотеки», — пояснил Павел Шмаков.

Фото: Сергей Матвеев

3) Создавать в школе такую жизнь, когда старшие дети дружат с младшими.

«Это не всегда просто. Такое встречается нечасто. Например, в «СОлНЦе» или в школе 734 имени Тубельского в Москве», — прокомментировал Павел Шмаков.

Такие меры во многом помогают предотвратить случаи школьной травли или, по крайней мере, изменить опасную ситуацию, выйдя из нее с минимальными последствиями.