Казанские школьники останутся без обществознания, но с военной подготовкой

Минпросвещения России хочет сократить количество уроков по обществознанию в школах с 1 сентября 2025 года. Также предлагается убрать изучение предмета из программы 6–8 классов и вводить его только с 9 класса. Параллельно с этим планируется увеличение часов по истории. Редакция PROKAZAN расскажет о причинах таких изменений и как это отразится на школьном образовании Казани.

Начальная военная подготовка важнее

Согласно опубликованному приказу, на изучение обществознания после 1 сентября 2025 года выделят часы только для учеников 9, 10 и 11 класов.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание будет изучаться только с 9-м класса, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в тексте проекта приказа.

Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков рассказал редакции PROKAZAN для чего стране нужны такие изменения.

«Если государство сокращает часы на какой-либо предмет, следовательно освободившиеся окна займут чем-то другим. Так, например начальная военная подготовка, которая уже вводится во многих школах. Страна таким образом перестраивается», — отметил Шмаков.

Автор фото: мэрия Казани

С похожим мнением поделился преподаватель истории и обществознания Искандер Закиров.

«Они это делают для того, чтобы освободить время для других дисциплин, которые считают более приоритетными. Кроме того, мне кажется, что в 6-8 классах, материал не совсем актуальный для этого возраста. Есть темы, которые изучать уже слишком поздно, а есть сложные философские вопросы, которые ни к чему даже взрослым. Поэтому некоторые темы из программы убрать было бы уместно. Однако полностью прекращать преподавание для 6-8 классов неправильно», — считает преподаватель.

Школьники переживают за свое будущее

Редакция PROKAZAN также выяснила, что о таких изменениях думают школьники и их родители.

Своим мнения с нами поделился Рустам Алтынбаев, ученик 9 класса.

«Обществознание – это один из моих любимых предметов, так как на нем мы проходим множество разных тем, где изучаем поведение людей в обществе, свои права и государственные законы. Поэтому на ОГЭ я планирую сдавать именно его. И я очень переживаю за то, что в 11 классе из ЕГЭ могут убрать обществознание, так как я планирую поступать на юриста», — поделился школьник.

К словам будущего выпускника 9 класса присоединилась его мама — Алия Алтынбаева.

«Мне кажется такие изменения в школьном образовании ни к чему, так как есть множество проблем, которые до сих пор не решены. Питание, зарплаты учителей. В Татарстане и по всей России учителя продолжают увольняться, детей учить некому. А вместо этого государство, у средних классов убирает обществознание и вводит военную подготовку. Такое направление движения мне кажется далеко неправильным», — отметила Алтынбаева.

Кроме того, известно, что экзамен по обществознанию был одним из самых популярных. Поэтому это решение ударит по тем, кто собирался поступать на юридические, экономические, социологические факультеты. Чем этот предмет заменят, остаётся загадкой.

«На занятости учителей это безусловно скажется, часть учителей скорее всего останется без работы. Придется переобучаться на другие дисциплины или искать выход в каких-то других сферах. Конечно безработица среди таких учителей вырастет», — заявил Закиров

«Государство хочет, чтобы дети начали думать позднее»

«История и обществознание это те предметы, которые государство свободно регулирует, оно считает, что на сегодняшний день детям следует начинать думать немного позднее. Всё делается так, как необходимо государству. То есть если государству выгоднее добавить школьникам военную подготовку, а обществознание убрать, то так и произойдет», — считает Павел Шмаков.

Относительно ЕГЭ и ОГЭ спикер предполагает, что программа будет сокращена, вероятно добавят другие предметы и требования.

Автор фото: kp.ru

В свою очередь Искандер Закиров считает, что на ОГЭ это никак не скажется, а для выпускников 11 класса экзамен вовсе могут упростить.

«Я считаю, что даже за один год в 9 классе, времени достаточно и за год к экзаменам подготовиться можно. Поэтому в этом я проблем не вижу. Вопрос в том, что захотят ли дети, которые до 9 класса знать не знали ничего об общественных науках, сдавать обществознание. А в 10-11 классах если будут как-то убирать часы, то наверняка это скажется и на требованиях к ЕГЭ. Скорее всего составители вопросов это учтут и сделают экзамен немного проще, чем на сегодняшний день», — отметил Закиров.

Обществознание – важнейшая дисциплина

За счет сокращения часов по обществознанию, в школах планируют увеличить количество уроков истории — с 340 до 476 часов.

По мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предмет нужно расширять и делать его массовым по сдаче ЕГЭ.

«Понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно», — подчеркнул Кравцов.

Автор фото: Минпросвещения России

Однако, учитель школы Солнце считает, что такое резкое увеличение объема часов по истории ни к чему.

«По моему мнению увеличение объема преподавания истории школьникам совершенно не нужно. Количество часов, которое уже сейчас преподается излишне. Материал напичкан ненужными темами и большинству ребят это попросту не нужно», — говорит Закиров.

Условно говоря, ребенок хочет стать физиком. И зачем физику знать какие-то тонкости той или иной даты или личности, подытожил учитель.

По мнению Закирова, обществознание — важнейшая дисциплина. Но всё зависит от преподавания и содержания программы. Этот предмет одновременно можно сделать полезным и бесполезным, а то и вредным.