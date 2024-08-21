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Родная дочь выгнала на улицу: новая жизнь бабы Нины в «Приюте человека»

В 70 лет оказалась на улице по вине родной дочери
В этом месяце будет три года, как Нина Алексеев...

Альбина Шафеева

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В этом месяце будет три года, как Нина Алексеевна живет в «Приюте человека». Она в свои 70 лет работает на трёх работах, занимается садом, огородом и поражает всех своим позитивным взглядом на жизнь. Но в ее личной истории было мало хорошего. Женщина осталась без квартиры и была вынуждена ночевать зимой на улице.

Редакция ProKazan решила разобраться в этой истории и узнать почему женщина, имея родную дочь и четверо внуков оказалась на улице.

Семейные узлы: как жизнь изменила Нину Алексеевну

Женщину в приюте называют по родному — баба Нина. За три года это место стало для неё вторым домом, где Нина Алексеевна обрела работу, хобби и самое главное — настоящую семью. В молодости женщина даже не могла подумать, что жизнь даст ей столько испытаний.

«Я когда замуж вышла, мне 23 года было, красивая молоденькая девчонка. Квартиры у нас тогда не было, поэтому жили в деревне. Через пару лет свекрови дали квартиру и мы жили все вместе. С мужем жили очень хорошо и дружно, он не бил, не обижал меня никогда. Все нормально было, а потом он утонул, и моя дочь своего сожителя встретила. Я ей говорила не общаться с ним, они выпивали. Она с ним начала. Вот у неё вся жизнь наперекосяк пошла», — рассказывает Нина Алексеевна о своём прошлом.

Автор фото: Альбина Шафеева

По словам бабы Нины, новый сожитель дочери начал настраивать её против семьи, и история дошла до того, что они вдвоем начали избивать женщину. Один из таких эпизодов даже застал 12-летний внук Нины Алексеевны.

«Они оба на меня руку поднимали. Помню на диване сижу, просто телевизор смотрю и у сожителя дочери такая злость на меня, он как с размаху диван поднял вместе со мной и бросил. Мне тяжело стало дышать, даже в глазах потремнело. Он сам ушёл курить, и я внука попросила чаю горячего принести, потому что мне с сердцем плохо стало. Внук еще предлагал, мол печеньки возьми, а я не хотела ничего из их холодильника брать. Ее мужчина постоянно кидался в меня машинками детскими. Хорошо, что машинка не железная, если бы кинул железным танком, он бы меня сразу убил. Они меня ребёнку показывали и говорили: «Смотри она страшная какая, вся в морщинах — лягушка». Я тогда обижалась и вспоминала, какая в молодости симпатичная была и сейчас я тоже ничего», — рассказывает Нина Алексеевна.

Автор фото: Альбина Шафеева

Разделение семейного гнезда: почему баба Нина осталась на улице

История не закончилась только на моральной травле и избиениях. Дочь Нины Алексеевны решила забрать квартиру и под предлогом раздела имущества добилась доверенности от матери, а после просто выгнала женщину на улицу.

«Я работал дворником: снег убирала, лёд чистила. Пришла домой после работы, хотела чай попить и она мне говорит: «Убирай свою одежду, мне плевать, что ты устала, это твои проблемы». Сказала мне собрать постельное белье, вещи и уходить. Ее последние слова: «Мы эту квартиру продадим, ты нам тоже больше не нужна. Своих проблем много, еще и ты». Риелтора наняли и быстро все продали. Сейчас она с этим мужчиной живет, я для неё никто и ничто. Мы с дочерью вообще не роднимся, у нас общий чат был, она меня из него удалила», — со слезами на глазах рассказывает баба Нина.

После ухода из дома женщине идти было некуда и она начала зимой спать на лавочках.

«Помню ко мне женщина подошла, мы с ней много лет работали на заводе. Она чай принесла, а я боюсь, что потом в туалет захочу и некуда будет сходить. Чай не взяла, только пирожки», — вспоминает женщина.

Автор фото: Альбина Шафеева

После нескольких месяцев такой жизни, Нину Алексеевну нашли волонтёры и привезли в «Приют человека». Сейчас дочь приезжает к матери и предлагает положить ее в психиатрическую больницу на пару месяцев, взамен обещает купить ей комнату.

«Она вот вчера, что ли, приезжала. Говорит: «Мам, мы заплатили за психушку, думала, ты в психушке полежишь. Ты ляг на месяц, а потом я тебе комнату куплю». Зачем мне в психушку? Я не больная, не буйная, хожу на работу, тут помогаю. Я не кричу, не ору, матом не обзываюсь. У неё четверо детей и она меня хочет в психушку положить», — поделилась женщина.

Как сейчас живет Нина Алексеевна и о чем мечтает?

После трёх лет пребывания в приюте это место стало новым домом для женщины. Одно из любимых занятий бабы Нины — сад и огород. Она с любовью облагораживает всю территорию и выращивает овощи.

Автор фото: Альбина Шафеева

«Ко мне здесь очень хорошо относятся. Люди такие, как будто я их вечность знаю, добрые все. Никогда на меня дурного слова не говорят, ни то что сожитель дочери. Баня у нас каждый день, кормят хорошо, что ещё надо?», — поделилась Нина Алексеевна.

Женщина рассказала, что мечтает о своей комнате и очень любит кушать фастфуд, а на вопросы о мечте первым делам вспоминает о работе.

«Я люблю ходить в Макдональдс и хорошее кино смотреть. Когда муж был, мы постоянно каждый день ходили кататься на катамаранах. Но больше всего я мечтаю прогуляться в нашу деревню, где я раньше жила - Усады. Просто хочу свою деревню посмотреть, родные дома. Раньше мне нравилось, когда мы с мужем гуляли. Он меня в тот вечер в кафе повёл, я все думала зачем? Мы пошли, поели, а потом он ушёл. Я говорю: «Ты куда, Валер?». Он ответил, что по делам. Знаете, он как будто знал, что в этот день его не станет», — рассказала женщина.

Взгляд на мир, который когда-то был полон любви и заботы, резко изменился для героини. В тот судьбоносный день, когда её собственная дочь выгнала её на улицу, Нина Алексеевна осознала, что родственные связи могут быть не только источником силы, но и глубокой раны.

Приют, ставший её временным домом, оказался местом, где собрались люди с похожими судьбами, предоставив ей возможность увидеть, что даже в самых мрачных обстоятельствах можно найти поддержку и понимание.

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