Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

В Казани средний размер стипендий остается на уровне 2 тысяч рублей

Казань считается одним из самых студенческих городов России. В одном только КФУ обучается порядка 50 тысяч студентов, а всего в городе их насчитывается более 160 тысяч. Однако большую роль в жизни студентов играет размер стипендии, ведь не каждый может самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. Редакция PROKAZAN расскажет о размерах стипендий в Казани и выяснит можно ли на нее хоть как-то рассчитывать.

Рейтинг вузов по размеру стипендий в Казани

КФУ

В самом крупном вузе города размер стипендии у студентов стартует от 2 430 рублей. У отличников она повышается почти в два раза и составляет – 5000 рублей. Студенты, которые обучаются на физико-математических и естественно-научных направлениях могут рассчитывать на повышение выплат. В среднем размер стипендии на таких направлениях составит 3 200 рублей. У отличников он может вырасти до 6 тысяч рублей.

Размер социальной стипендии в КФУ составляет 3 645 рублей.

КАИ

Студенты КАИ могут рассчитывать на минимальную стипендию в размере 2 200 рублей.

Однако в отличие от КФУ, студентам первого курса КАИ назначают стипендию в зависимости от баллов ЕГЭ.

До 219 баллов — 2 200 рублей, от 220 до 239 баллов — 5 000 рублей. От 260 до 279 баллов — будут получать 10 000 рублей, а от 280 до 299 баллов — 15 000 рублей. А победители олимпиад и те, кто смог набрать 300 и более баллов ЕГЭ будут получать 30 тысяч рублей.

Социальная и повышенная социальная стипендия в университете — 3 300 рублей и 13 100 рублей соответственно.

Автор фото: Мэрия Казани

КНИТУ-КХТИ

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете размер стипендии составляет 2000 тысячи рублей.

Во время непосредственного обучения размер стипендии будет зависеть от результатов студента.

Если у обучающегося больше половины оценок – это пятерки, то он продолжит получать две тысячи. А если сессия закрыта на отлично, стипендия повысится в два раза и составит 4000 рублей.

Таким образом, в среднем академическая стипендия у казанских студентов не превышает 2400 рублей, чего может хватить только на проезд в общественном транспорт и оплату мобильного интернета.

Стоит отметить, что в Казани за последние 4 года проезд в общественном транспорте подорожал более чем на 25%.

«Ну какие 2 тысячи рублей? У вас цены такие же, как и в Москве!»

В феврале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетила столицу Татарстана, чтобы встретиться со студентами и школьниками города. Одно из мероприятий проходило на базе КФУ.

В ходе встречи Мизулина затронула тему финансовой поддержки студентов со стороны вузов. Больше всего ее возмутил размер стипендий, так как по словам студентов, в среднем ее размер составляет – 2 тысячи рублей.

Автор фото: media.kpfu.ru

Музилина заявила, что это категорически мало, так как в Казани цены такие же как в Москве.

«Меня беспокоит вопрос, связанный с вашими студенческими стипендиями. Ребята говорят про 2 тысячи рублей в месяц. Есть регионы, где повыше эта цифра. Ну какие 2 тысячи рублей в Казани? У вас цены такие же, как и в Москве!», — заявила она.

Минобрнауки за повышение стипендий

Уже через неделю Минобрнауки РФ направило в российские вузы письмо с рекомендациями закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Об сообщает ТАСС, со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Автор фото: РБК

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. Притом, что в каждом университете есть свои подходы к поддержке студентов, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле», — отметил Могилевский.

По словам Могилевского, государство создает рамки, они должны быть именно такими: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума.

Напомним, на 2024 год прожиточный минимум в расчете на душу населения в Татарстане составляет 13 135 рублей.

Правда, из каких бюджетов вузы должны увеличивать стипендии не сообщается, а значит, вероятнее всего, студенты так и останутся со стипендией в 2 тысячи рублей.