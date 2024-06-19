Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Общественный транспорт — важная часть городской инфраструктуры. Но даже в городе-миллионнике Казани не всем доступно такое благо. PROKAZAN решили разбраться, почему жители Сухой Реки вынуждены страдать из-за пролем с транспортом.

4 автобуса в 2 района

Сухая Река — крупный жилой массив. Здесь расположились сотни частных домов, и, хотя со стороны микрорайон больше напоминает небольшой посёлок — Сухая Река входит в состав Авиастроительного района, а значит и в городскую черту Казани.

Но если в остальных районах города нет больших проблем с общественным транспортом, то Сухая Река, кажется, оказалась на грани транспортного коллапса. Несмотря на густонаселённость микрорайона, в этом году осталось лишь четыре автобусных маршрута, доступных жителям Сухой Реки.

При этом выбора в направлении движения не так уж много: два автобуса едут до КДК им. Ленина, которое находится в том же Авиастроительном районе, а ещё два привезут пассажиров в Ново-Савиновский район к метро Яшьлек и улице Гаврилова. Так просто доехать в Кировский или Вахитовский районы не получится.

Автор фото: PROKAZAN

Примечателен и интервал движения транспорта — ждать заветный краснобус придётся вплоть до целого часа. Можно просто не успеть добежать до остановки к нужному времени, а можно и не влезть в автобус: долгое ожидание транспорта и большой поток пассажиров в час пик провоцируют толпы желающих попасть в салон редко приезжающего общественного транспорта.

«Это просто кошмар! Утром в автобус не попасть — люди едут на работу, детей в школу отправляют, вечером назад, и тоже как кильки в банке. Если не попал в автобус и торопишься, на такси ехать надо, а оно не дешёвое», — сетует частая пассажирка общественного транспорта Анна Белова.

3 часа ожидания

Раньше с Сухой Реки следовал автобус №37. Он проходил через центр города и Проспект Победы до микрорайона Ферма-2 в Приволжском районе. По сути, маршрут соединял два противоположных конца Казани, затрагивал все популярные остановки и позволял многим пассажирам добраться в нужную точку.

Когда маршрут только запустили, проблем не было. Под гордым номером 37 курсировало 18 автобусов. Но за 5 лет их количество сократилось до 2, а из-за большого расстояния между первой и конечной точками маршрута автобус приходилось ждать по 3-4 часа.

Из-за нехватки водителей и кондукторов частный перевозчик ИП Роберт Гилязов попросту не справлялся с пассажиропотоком. Тогда было принято решение значительно сократить длину маршрута: конечной точкой стал КДК им. Ленина. Но и это не помогло — на данный момент 37 автобус попросту исчез с казанских дорог. Даже на обновлённой автобусной остановке новенькая табличка с расписанием транспорта не включает ранее популярный маршрут.

Автор фото: Полина Сластникова

Будет ли лучше?

Сейчас при желании попасть в центр города или на Проспект Победы жителям Сухой Реки придётся ехать с пересадками. Самый простой вариант добраться до станции метро — все автобусные маршруты проходят через остановку у стации «Авиастроительная». Но вряд ли кому-то хочется платить в два раза больше за постоянные поездки на нескольких видах транспорта.

Автор фото: Полина Сластникова

Мы связались с Комитетом по транспорту Казани и попытались выяснить, ждать ли жителям Сухой Реки решения автобусной проблемы.

«Был объявлен конкурс на осуществление пассажирских перевозок по автобусному маршруту №37. Заявок на обслуживание данного маршрута не поступило. Сейчас продолжается подбор перевозчика на указанный маршрут, в том числе с привлечением муниципального перевозчика. 23 мая объявлен повторный конкурс на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №37», — такой ответ нам дали в ведомстве.

Остаётся лишь надеяться, что второй конкурс пройдёт удачно, и жителям Сухой Реки не придётся ждать обещанного транспорта три года, как в известной пословице.