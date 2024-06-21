«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Борьба за сердце Константина Гецати в шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ подошла к концу. На протяжении 13 недель зрители наблюдали за развитием отношений между участниками, переживали и узнавали героев все лучше и лучше. Одной из фавориток и финалисток «Невесты» стала участница из Зеленодольска – Валерия Некрасова. Напомним, что изначально на шоу пришло 26 красавиц. Константину предстояло надеть кольцо на палец одной из двух – Валерии Некрасовой или Ольги Меганской, однако медиум решил остаться один. В эксклюзивном интервью для ProKazan Валерия поделилась своими ощущениями от шоу.

Автор фото: ТНТ

Знакомили ранее молодых людей с родными и близкими? Какие чувства испытали, когда Константин общался с вашей мамой?

Когда отношения серьезные, и ты любишь человека, конечно, первое, что тебе хочется сделать — это познакомить его с родными. Поэтому, да, момент знакомства присутствовал.

Что же касается знакомства Кости с Мамой, ну что тут сказать, было интересно! Мамулечка - супер, поэтому я не переживала.

Верите в женскую дружбу? Получалось ли на шоу и дружить и быть соперницами одновременно?

Да, верю, и на шоу получилось найти ещё пару рассудительных, славных девчат. К слову, о соперничестве: мне это всё в подобном свете не представлялось. Я просто жила жизнь в рамках того, что уготовано, с пониманием к формату и происходящему в целом.

Автор фото: ТНТ

Мы узнали, что вы поете, даже принимали участие в музыкальном шоу на федеральном телеканале. Почему не поделились этим талантом в «Невесте»?

Радио «Лера» постоянно работало, а почему этого не показали, никто не знает. Возможно, потому что один такой заход уже был у другой участницы. (Улыбается.) Но это всего лишь мои скромные предположения.

В комментариях под различными публикациями люди оценивают девушек с проекта, рассуждают о том, кто кому «подходит». Как относишься к этому?

Может, это их отдушина? Сесть и посудачить или поразмышлять на сон грядущий. Мы в свободной стране, каждый волен делать и говорить, что хочет.

Сталкивалась ли с негативом? Реагируешь ли как-то на него? Удается сохранять спокойствие, в порой токсичном интернет-пространстве?

Автор фото: ТНТ

Чего я только не читала. Абсурдность порой достигает апогея, но да ладно. (Улыбается.)Я спокойно к этому отношусь. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то нет, это абсолютно нормальное явление.

В одной из серий Константин говорил о том, что по его наблюдениям вы хрустальная, ранимая, девочка, которой нужна защита. По вашей реакции стало понятно, что такие сравнения вам не по душе. Почему?

Если бы Костя сказал именно так, такой бы реакции никто не увидел. Его слова звучали иначе. Поэтому я отреагировала подобным образом. Как говорится, у режиссера (у Гецати, прим. ред.) был план, и он его придерживался.

Расскажите, как бы вы себя описали? Совпадает ли ваше внутренне ощущение с тем, что зрители могут увидеть в шоу «Невеста. Экстра любовь»?

Я открытый, прямолинейный, искренний человек, добрый и веселый. Могут ли это увидеть люди через экран? Частично, да. Многие видят лишь то, что им показали. К сожалению или к счастью, не знаю. (Улыбается.) Но уже что вышло, то вышло, и на этом как бы «ок».

Автор фото: ТНТ

Какие у вас творческие планы? Будете ли принимать участие в каких-то новых проектах в будущем?

Планов много. Ставим цели и шаг за шагом к большой мечте, как говорится! Я бы приняла участие в чем-то вроде «Выживалити», мне кажется это достаточно интересно, и к тому же, весело.

Вы уже долгое время проживаете в столице. Часто ли приезжаете в Татарстан? Есть ли любимые месте здесь?

Я приезжаю навещать свою семью. Мы часто ездим в «Петьялы». Очень душевное и тихое место.

Поделитесь жизненными советами/ опытом для молодых девушек, которые хотят развиваться в моделинге и творчестве?

Главное - верить в себя, свои силы, много и упорно работать, развиваться, и доверять Вселенной. Она всегда на вашей стороне, и обязательно приведет вас туда, куда нужно.

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