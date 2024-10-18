«Кошкин дом»: как живут животные в Казани

О том, как живут животные в Казани и кому необходима помощь

Зима подступает, холода окутывают город, отопление включают во всех домах, животные засыпают возле батарей. Однако как будут выживать те, для кого самым теплым приютом окажется подвал многоквартирного дома? Тут же появляется новый вопрос — находятся ли животные в Казани под защитой и как им можно помочь?

Наша редакция пообщалась с Искандером Гиниятуллиным — чиновником, с 2011 года отвечающим за численность животных на улицах Казани, а также куратором программы «Казань – город без брошенных животных» и с 2023 года координатором федерального партийного проекта «Защита животного мира» в республике Татарстан.

Автор фотографии: Екатерина Семенова

Для начала познакомимся с нашим спикером поближе. У Искандера Анваровича три питомца. Любовь к животным связана с трогательной историей из детства:

«У меня с детства сильная аллергия на животных и я никогда не мог жить с ними вместе. В деревне у дедушки с бабушкой вечно болел из за присутствия лошади, коровы, овечек, кошек. Дома избегал соседства с собаками и кошками, поэтому никогда не было домашних питомцев. Уже почти четыре года назад к нам домой прибежала собака, которая жила на базе у строителей. Мы ее покормили, напоили, почесали за ухом. Я запасся таблетками от аллергии. Потом она прибежала еще раз и еще. Стала нас ждать когда мы приезжали домой. Потом наступила зима, пришли морозы. Жена начала втайне от меня запускать ее на ночь в дом. Ну, понятно, что рано или поздно тайное становится явным. Выяснилось и это. Выгонять ее не стали, показали ветеринару, купили домик, амуницию, назвали Умой и стали жить вместе».

Как Вы считаете, как хозяева должны воспитывать своих питомцев?

«Не очень понятно, что имеется в виду. Возможно речь о методах воспитания? Тогда ответ – только на позитивном подкреплении».

Перейдем к проблеме бездомных животных: для начала познакомимся с проектами и законами, которые защищают их не только в Казани.

«Защита жизни любых животных, в том числе уличных, обеспечивается нормами федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными» и статьей Уголовного Кодекса РФ № 245 «О жестоком обращении с животными».

Как происходит отлов в других городах Татарстана?

«В рамках муниципальных контрактов в соответствие нормам федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными»».

Хватает ли приютов в Казани?

«Приютов в принципе хватает. Не хватает системы организованной помощи животным в экстренных ситуациях. Травмированным и раненым на улицах, подобранным «потеряшкам» и тому подобное. Полномочий таких у города нет, финансирование бюджетом не предусмотрено. По этому вопросу я обратился к волонтерам с просьбой помочь в подготовке расчетов, чтобы дальше обратиться к руководству республики о создании такой системы».

Как Казанцы могут помочь бездомным животным в холодный период?

«В первую очередь, позаботиться, чтобы таких животных не было на улицах. Чтобы свои кошки и собаки не убегали, и чтобы не появлялось вследствие этого потомство. Чтобы не избавляться от ставшего вдруг ненужным питомца. Если потерялся – искать и находить. Тем, кто уже на улице, в морозы помогать едой. Пара-тройка пакетиков с кормом в кармане не обременяет, а жизнь кому-то могут спасти. Договорившись с соседями, можно сделать простейшую будку, где животное может укрыться от холода и снега. Помогать искать хозяев потерявшихся животных. Обращаться в службу отлова, где они будут накормлены и находиться в теплых клетках».

Автор фотографии: Екатерина Семенова

Куда можно обратиться, чтобы помочь бездомным животным:

Казанцы могут помочь животным разными способами Самый простой назвали выше, купить пару пачек корма, но если есть свободная минутка и хочется сделать доброе дело, а именно:

1. Приютить питомца с улицы или приюта, взять его на передержку, пристроить в хорошие руки

2. Пожертвование приютам: можно помочь деньгами или же привезти необходимые для животных расходники и вещи — пеленки, миски, ошейники, лежанки и прочие радости

3. Стать волонтером и выйти на смену — помочь действиями и подарить заботу и капельку любви тем, кому ее очень не хватает

Небольшой список приютов, которые нуждаются в помощи:

«Зооцентр», Kazan Shelters, «Люськин дом», «Теремок забота», «Помоги дворняге», «Котя», «Благие дела», «ЗооЗабота»