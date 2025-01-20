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Казань вошла в топ-300 самых дорогих городов мира: что это значит для горожан?

Чтобы прожить, казанцы должны зарабатывать 250 тысяч в месяц
Казань официально вошла в топ-300 самых дорогих...

Алмакаева Алина

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Казань официально вошла в топ-300 самых дорогих городов мира, став одним из немногих российских мегаполисов, попавших в этот престижный, но в то же время тревожный рейтинг. На фоне глобального роста цен исследование подчеркивает, что стоимость жизни в столице Татарстана продолжает расти.

Сколько городов в мире?

На планете насчитывается более двух млн городов с населением свыше 100 000 человек. Это разнообразие урбанистических центров включает как мегаполисы с многомиллионным населением, так и более скромные по размеру города. Попадание Казани в топ-300 означает, что она уверенно входит в 7% самых дорогих населенных пунктов мира. В России в этом списке также оказались Москва и Санкт-Петербург, традиционно занимающие лидирующие позиции по стоимости жизни.

Автор фото: Алина Алмакаева

«С 1999 года, когда был заложен первый камень в метро, Казань начала позиционироваться как третья столица России после Москвы и Санкт-Петербурга. За это время город кардинально изменился: появилась развитая инфраструктура, логистика, удобные авиаперелеты. Благодаря масштабным мероприятиям, таким как Универсиада, WorldSkills и саммиты БРИКС, в город были вложены значительные инвестиции, что стало триггером для активного роста, в том числе в строительстве элитного жилья», — рассказывает ведущий экономист РТ Ирек Галямов.

Казань: цены на продукты и недвижимость

Одной из главных причин роста стоимости жизни в Казани стали цены на продукты и недвижимость, которые продолжают уверенно расти.

По данным местных жителей и аналитиков:

  • Хлеб: 40–70 рублей за буханку.
  • Молоко: 65–90 рублей за литр.
  • Мясо (говядина): 500–700 рублей за килограмм.
  • Яйца: 100–130 рублей за десяток.
  • Овощи (картофель, лук): 40–50 рублей за килограмм.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Цены на продукты в Казани уже сравнялись с московскими. Однако Казань сохраняет потенциал для предпринимательской деятельности. В городе работают такие инициативы, как Дом предпринимателя и Фонд поддержки предпринимательства, которые создают условия для развития бизнеса. Это тоже способствует росту коммерциализации и повышению уровня жизни», — рассказывает Ирек Галямов.

Влияние санкций, повышение транспортных расходов и сезонность приводят к тому, что цены в Казани сравнимы с московскими, особенно на импортные товары.

Недвижимость

На рынке недвижимости ситуация не менее впечатляющая.

«Сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани составляет порядка 234 тысяч рублей. Однокомнатная квартира обойдется покупателю в 8–9 миллионов. За последние годы значительно выросли и цены на аренду. Если три года назад однокомнатную квартиру можно было снять за 12 тысяч рублей, то сейчас стоимость начинается от 30 тысяч плюс коммунальные услуги. Это связано с высоким спросом на аренду, ведь многие не могут позволить себе покупку недвижимости», — говорит ведущий экономист РТ Ирек Галямов.

  • Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках: 234 000 рублей.
  • Аренда однокомнатной квартиры в центре города: 30 000–40 000 рублей в месяц.
  • Аренда аналогичной квартиры в спальных районах: 20 000–25 000 рублей в месяц.

Автор фото: Алина Алмакаева

Рост цен объясняется высоким спросом на жилье, особенно на фоне миграции и увеличения интереса к Казани как комфортному месту для жизни и инвестиций.

Что это значит для казанцев?

Попадание в топ-300 дорогих городов имеет двоякий эффект.

Престиж: это подтверждает статус Казани как динамично развивающегося города с высоким уровнем жизни, инфраструктуры и деловой активности.

Нагрузка на бюджет: однако для жителей это также означает повышение ежедневных расходов, особенно на базовые потребности, такие как жилье, питание и транспорт.

«Зарплаты в Казани, конечно, не московские, но в отдельных отраслях, например в IT, они достигли столичного уровня. Чтобы комфортно жить и иметь возможность приобрести жилье в ипотеку, молодой семье потребуется доход не менее 250 тысяч рублей на человека. Однако такие зарплаты доступны лишь высококвалифицированным специалистам, например, айтишникам или редким специалистам на производстве», — говорит эксперт.

Почему Казань дорожает?

Рост популярности города: Приток туристов и миграция в Казань как в культурный и образовательный центр.

«Казанский федеральный университет — один из лидеров среди российских вузов. Он привлекает студентов со всей страны и даже из-за рубежа. Для студентов аренда жилья остается одной из главных статей расходов, но Казань предлагает достаточно возможностей для совмещения учебы и работы, что делает город удобным для молодежи», — сообщает эксперт.

Развитие инфраструктуры: Увеличение числа бизнес-центров, модернизация транспорта и благоустройство районов.

Инвестиционная привлекательность: Казань становится лакомым кусочком для застройщиков, что влияет на стоимость квадратного метра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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