«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

В Казани прошёл фестивале медиаискусства НУР. В этом году в мероприятии приняли участие 30 команд из разных уголков мира. Редакция PROKAZAN посетила все инсталляции и готова поделиться эмоциями.

«Фестиваль посетили гости из 70 стран мира»

На фестиваль приехали медиахудожники из Франции, Японии, Нидерландов и США. Участники создавали инсталляции при помощи лазеров, визуального сопровождения и музыки. Всего было представлено 17 арт-объектов, которые расположились в самом центре Казани.

Посмотреть на иллюминации приехали люди с 70 стран мир, начиная с Калининграда заканчивая Мексикой.

Автор фото: Марат Салихов

Как сообщают организаторы фестиваля, абсолютным лидером по посещению стал Особняк Демидова. Там была инсталляция Light Your Guide от художников LYM. Второй этаж особняка заполонили сотни лазерных лучей пронзали материю и создавали геометрическую фигуру.

«На мой взгляд, это самая эффектная часть фестиваля. Я села в самый центр зала и невероятное множество лучей окутали меня. Каждый лазер расплывался по комнате, и какая-то грань между искусством и реальным миром просто стиралась», — сообщает зрительница фестиваля Аделина.

В дни фестиваля распахнула свои двери подземной галерее Баумана, где в бетонных коридорах ожила инсталляция Volume от одного из самых ожидаемых участников фестиваля — франко-японского дуэта Ноэми Шипфер и Таками Накамото NONOTAK. Именно эти ребята были иллюстраторами к фильму «Джон Уик 4».

В этой же галереи расположились и казанские участники radugadesign. Специалисты создали клубную атмосферу, меняющую формы и демонстрирующую разные сюжеты.

Одной из наиболее технически сложных работ стала инсталляция Eye от группы энтузиастов Ilia Balakin x EGO x Vsevolod Taran x Alexander Karelin x Атом. Участники создали сцену-ракушку во дворе Национального музея РТ как око искусственного интеллекта, которое по-своему интерпретирует реальность. Каждый посетитель мог стать частью этой инсталляции и увидеть, как его видит искусственный интеллект.

В топ популярных инсталляций вошел Storm — проект s-lab, в котором победительница open call и междисциплинарный мультимедиа-дизайнер Анастасия Слабиняĸ изобразила грозу как метафору опасности и мощи в коллаборации с художником лазерных шоу Ксенией Медведевой и саунд-артистом Таней Маландиной.

Автор фото: Марат Салихов

«В преддверии лета НУР дал яркий старт новому сезону. Даты фестиваля впервые сдвинулись с сентября на май — и эксперимент удался! В этом году карта фестиваля обогатилась новыми инсталляциями и пополнилась интерактивными арт-объектами, что подарило нашим гостям новый незабываемый опыт. НУР вырос быстрее, чем мы могли ожидать, и для себя мы отметили ряд ошибок, над которыми еще предстоит поработать. Наша команда состоит из огромного количества профессионалов и вместе мы предпримем все меры, чтобы качество организации фестиваля многократно выросло и предвосхитило любые ожидания», — рассказал куратор проекта Рашид Османов.

Автор фото: Марат Салихов

«Что ждать от проекта через год?»

В 2025 году фестивалю исполняется пять лет. Организаторы планируют подвести итоги всей их многолетней работы.

«Мы постараемся сделать так, чтобы это событие стало еще более ярким, а лайн-ап участников — еще более сильным. И да — НУР не прощается! Уже в этом сезоне мы готовим несколько специальных событий», — рассказал Рашид Османов.

Фестиваль не оставил равнодушными ни одного зрителя, в восторге прибывал каждый пришедший. Если вы тоже посетили фестиваль НУР, то поделитесь своими эмоциями под постом в телеграм-канале most|Казань.