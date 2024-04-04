К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

В лектории экстрим-парка «Урам» в Казани прошла презентация Детского парка. Это будет самое масштабное пространства для детей в Казани. Строительство завершат к концу августа 2024 года. Чем же сможет удивить жителей города столь масштабный проект и чем он будет отличаться от других зон отдыха для детей расскажет редакция PROKAZAN.

«Это будет самый большой парк в стране»

Открыли презентацию директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина и заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев.

Автор фото: PROKAZAN

«Кто-то уже успел увидеть, что на набережной города активно идет стройка. Там будет расположено самое большое общественное пространство, которое уже будет готово в этом году. Возможно, это самая большая детская локация в России», — сказала Зинатуллина.

В Казани есть и другие парки, скверы, придомовые общественные пространства, но главной задачей это проекта было сделать мощную точку притяжения на карте города. Это нужно, чтобы дети и их родители могли комфортно проводить время, играть, развиваться, узнавать много нового.

«Я помню, какой была территория набережной совсем недавно. И вот она постепенно преображается, на ней появляются новые объекты», — рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В разработке проекта участвовали дети

Детский парк площадью 3,4 гектара расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.

Автор фото: Институт развития городов РТ

«На протяжении всей набережной до этого момента было не так много мест, в которых было бы комфортно проводить время семьям с детьми. Именно поэтому здесь появились вот эти 3,4 гектара инфраструктуры, интересные в первую очередь малышам и их родителям», — заявила Зинатуллина.

Изначально, Детский парк должен был выглядеть по-другому. Однако после того, как глава Татарстана Рустам Минниханов оценил концепцию проекта, он выступил с инициативой привлечь к разработке общественно пространства тех, для кого строится, а именно детей.

Поэтому в разработке проекта принимали участие студенты казанского архитектурно-строительного университета, участники сообщества «Архидети» и дети в возрасте от 4-х до 11 лет, которые предлагали свои идеи.

Самая большая подростковая зона в мире

Детский парк спроектирован таким образом, чтобы стимулировать детей к активному обучению и развитию. Для нас было важно заложить в концепцию возможности не только для отдыха и развлечения детей, но и для обучения через игру и познание мира.

Игровая площадка разделена на функциональные зоны для различных возрастных групп: зона для малышей, зона для игр с водой, где дети смогут изучить устройство реки, предусмотрена зона движения и активных игр, а также зона для подростков.

Автор фото: PROKAZAN

«Для нас было важно не забыть именно про подростков. Да безусловно для них рядом, в экстрим-парке «Урам» выделена огромная игровая территория. Однако есть ребята, которые не занимаются экстремальными видами спорта. Поэтому для них мы предусмотрели специальную зону. И она будет самой большой в России, и по нашим исследованиям даже в мире», — сообщает соучредитель и главный архитектор бюро «Чехарда» Мария Помелова.

Автор фото: Институт развития городов РТ

Кроме основных детских площадок, в парке будет установлен, многофункциональный павильон, лабиринт, фонтан, поляны для отдыха. Также на территории парка возведут ресторан с общей вместимостью в 350 посадочных мест.

Что же будет с общественным транспортом?

Одним из недостатков казанской набережной считается отсутствие транспортной инфраструктуры. Рядом с ней попросту нет автобусных маршрутов. До ближайших из них можно дойти пешком за 15-20 минут. А до станции метро «Кремлевская, от экстрим-парка «Урам» придется идти 30-40 минут обычным шагом, а у родителей с маленькими детьми путь может занять больше часа.

Автор фото: Мэрия Казани

Заместитель исполкома Казани Игорь Куляжев отметил, что это очень неудобная зона для проведения маршрутов общественного транспорта, так как Улица Подлужная очень узкая, поэтому большим автобусам очень сложно совершать там развороты.

«Сейчас мы выбираем точку, где будет установлена автобусная остановка. Далее будет просчитываться возможный спрос на новый маршрут, так как возить 2-3 человека попросту нет смысла и транспортные предприятия выделять автобусы не будут», — отметил Куляжев.

По его словам, сейчас легко до парка можно добраться от площади Свободы или Парка Горького, через улицу Карлы Маркса и сквер Фукса. Путь займет 10-15 минут.