Увидеть Париж и... не умереть: как казанец за 2 года побывал в 18 странах

Данис Хамидуллин, начинающий путешественник из Казани успел побывать за два года в 18 странах и мечтает объездить весь мир. О том, как кругосветка стала хорошим лекарством от рутины, какие особенности и повадки есть у иностранцев и как находить время на путешествия он рассказал в эксклюзивном интервью PROKAZAN.

Стартовая точка: как работа случайно сподвигла к путешествию и почему это переросло в личный челлендж

— Что сподвигло начать путешествовать?

— Все началось с деловой поездки в Индию. Я и мои коллеги отправились туда с целью развития бизнеса. Однако, почувствовав вкус путешествий, мы решили не останавливаться на этом и прокатиться по странам ближнего зарубежья. И, на самом деле, почему бы не посетить и азиатские страны? После я отправился в Канаду, точнее в Ванкувер и Торонто, а также посетил несколько других стран. В ходе своего путешествия, я не был одинок. В каждой стране, почти без исключения, я обнаружил русскоязычное сообщество, внутри которого нашел новых друзей со всех уголков мира. Например, среди таких мест как Грузия, Бали и Казахстан, я также обрел русскоязычное комьюнити!



На фото: Данис Хамидуллин

— Посетить все страны мира для тебя какой-то личный челлендж?

— Хоть это и долгая цель, но я действительно мечтаю объездить все страны! Мне всегда было интересно узнать как живут люди. Когда ты начинаешь путешествовать, то понимаешь, что некоторые вещи хоть не осязаемы, но важны. В каждой стране есть свои особенности, культурные различия, манера общения и взгляды на мир. Мир настолько разный, что сложно объяснить всю палитру того, как люди могут жить. Вот почему я путешествую!

«Сколько ты зарабатываешь»: кем нужно быть, чтобы странствовать без труда, возможно ли это сделать без денег и почему туризм может координально поменять жизнь

— Сколько ты за это время потратил и кем работаешь, чтобы денег хватало на такой образ жизни?

— За два года я потратил около 2-х млн рублей на путешествия. У меня есть свое рекрутинговое агентство и возможность работать удаленно. Но все же не обязательно зарабатывать горы денег, чтобы путешествовать: у меня есть много знакомых, которые зарабатывают 100 тысяч рублей и много странствуют. Но подчеркну, что все зависит от того, как турист выстроит маршрут. Самое главное здесь именно время. Здорово, когда есть возможность выстроить гибкий график работы, всегда можно организовать поездку.

— Наверное, самый трепещущий вопрос: как путешествовать без денег?

— Теоретически, это возможно. Этому даже есть название — экстремальный туризм. Это из разряда, когда человек объездил много стран и ему просто хочется «добавить перчинки». Но странствовать совсем без денег небезопасно. Думаю, с малым бюджетом путешествовать возможно, только внутри страны или СНГ.



На фото: Данис Хамидуллин

— Что в разъездах было самое сложное? А что — наоборот настолько вдохновляющее, что вы уверены: буду об этом вспоминать всю свою жизнь и рассказывать при возможности всем?

— Где бы я не путешествовал, я все равно скучал по дому. Бывало, что мне были абсолютно непривычны повадки иностранцев, иногда было неприятно. Еда, погода, обычаи других стран тоже вызывали у меня в голове большой диссонанс.

Когда ты начинаешь путешествовать, то начинаешь по-другому смотреть на мир. Вы даже не представляете, насколько он многогранен и насколько люди могут по-разному жить!

— А что дальше после такого путешествия? Привыкаешь жить обычной жизнью?

— Я больше никогда не смогу жить обычной жизнью! Меня всегда будет тянуть в другие страны или города, попробуешь первый раз, а потом уже невозможно остановиться.

О шокуруюшем различии в менталитете и реакции иностранцев на русскоязычных туристов

— Возможно щепетильный вопрос, но как реагировали иностранцы на твою национальность?

— Удивительно, но за время моих странствий, я не встречал негативного отклика со стороны жителей других стран, им все равно. Но да, есть люди, которые сильно переживают из-за ситуации с СВО. Например, в ближнем зарубежье можно встретить взгляды «из-под полы» в сторону россиян. Но чем дальше я уезжал, тем меньше таких людей встречал.

— Есть ли у иностранцев такие особенности, которые тебя ошеломили?

— От страны к стране люди бывают очень разными. Например, во Вьетнаме люди могут казаться угрюмыми и злыми на первый взгляд. Балийцы — очень веселые люди, ведь у них больше двухсот праздников в год! К слову, это очень бедная страна, но при этом жители выглядят очень счастливыми, меня это поразило.

В богатых странах люди совершенно не зациклены на работе, для них это вторичные заботы. А у нас в стране культ достигаторства, люди вечно работают, иной раз забывая о себе. В той же Канаде или в Испании этого нет: люди приходят работать и постоянно думают о том, чем заняться на выходные.

Меня удивили люди и в южных странах, где летом стоит сильная жара. Там жители привыкли подстраивать свою жизнь под температуру: они просыпаются, немного работают и с 12:00 до 15:00 уходят с офисов и закрывают свои заведения.

«Не забудь выключить кран»: что нужно знать тем, кто собирается в отпуск

— Организованные путешествия или с туроператором - что лучше?

— Лучше всего путешествовать самостоятельно и строить маршрут самому. Ведь туроператор, это всегда дороже. Если вы хотите просто «запереться» отеле, где все включено, то вопросов нет. Но лично я люблю гулять, смотреть новые места и общаться с местным народом, поэтому мне и не нужны турфирмы.

— Как правильно подготовиться к «долгому» путешествию? Что лучше взять в поездку?

— Перед тем как отправиться в путешествие, рекомендую оформить доверенность на близких людей, чтобы в случае непредвиденных ситуаций они могли принимать решения от вашего имени, если вдруг что-то случится. Кроме этого, необходимо иметь при себе аптечку с рецептурными препаратами и прививочный сертификат от болезней.

Также рекомендуется приобрести страховку для туристов, чтобы в случае необходимости можно было получить бесплатную медицинскую помощь в других странах.

Не забывайте о комфорте! Важно упаковать удобную обувь и только необходимую одежду, подходящую под климат места, куда мы направляемся.

Также необходимо взять зарядные устройства и портативные аккумуляторы. А приобретение местной сим-карты позволит нам оставаться на связи и не зависеть от роуминговых услуг.

И да, чуть не забыл - не забудьте выключить кран!