«Вам тут не рады, не надо сюда ехать!»: крик души казанца, узнавшего, что летом к нам приедет более 4 миллиона туристов

Турпоток в Казани в 2023 году может превысить 4 миллиона человек

В редакцию PROKAZAN обратился читатель, который высказал все наболевшие проблемы, которые испытывают местные жители от наплыва туристов. Турпоток продолжает расти и в 2023 году может перевалить планку в 4 млн человек. В Татарстане предполагают, что через 4-5 лет в республику будет приезжать до 5 млн туристов ежегодно — столько россиян в среднем отдыхает каждый год в Турции.

Мы публикуем текст письма с незначительными правками, при этом сохраняя суть.

Зачем нам столько туристов?

«Все 4 миллиона, убедительная просьба, к нам не ехать! Мы вам не рады. Из-за вас у нас идёт рост цен, пробки, вечный шум и гам. Про стоимость такси вообще не говорю, привычный 10-минутный маршрут стоит 400, вместо 160. А захочешь выйти с семьёй на набережную и тут будет проблема. Очень много людей, шум гам, все друг друга плечами толкают, на уступку не идут. Большинство туристов не ценят ничего, отдыхают по принципу "не моё и ладно": мусорят прямо на улицах, как будто урн нет, как первобытные люди. Взгляните только на улицу Баумана поздним вечером — туристы ведут себя, как типичные представители быдла. Где ваша культура, почему если вы в другом городе, надо обязательно нагадить!? Из-за наплыва туристов, которым не хватает отелей, страдают и приезжие со студентами, которые снимают квартиры. Их жилплощадь летом просто выгоднее сдавать посуточно. Мы местные даже в аквапарк сходить не можем, так как цены там конские из-за вас, да и яблоку негде упасть», — вот с таким криком души к нам обратился Алексей.

Оказалось, что позицию Алексея разделяют примерно треть казанцев, следует из данных опроса, проведенного в соцсетях. 32% из опрошенных выступают за сокращение турпотока, еще 18% готовы терпеть туристов, если те будут платить туристический сбор. 48% при этом считают, что проблема надумана и всегда рады туристам в столице Татарстана.

За два года турпоток вырос в 2 раза

В 2020 году Казань посетили 1,7 млн туристов, в 2021 — 3 млн, а в 2022 — почти 4 (3,9 млн человек). По словам главы Госкомитета по туризму Татарстана Сергея Ивнова, в городе сейчас наблюдается недостаток номерного фонда. Туристам негде останавливаться.

«За последние два года турпоток вырос в 2 раза. При этом инфраструктура не успевает развиваться за ростом количества людей, которые хотят посетить Казань», — отмечает Сергей Иванов.

По его словам, отели строятся долго, инвесторы не хотят вкладываться в этот бизнес. Так как в среднем гостиница окупается примерно за 10 лет.

Выходит, что в городе просто негде останавливаться людям и они начинают снимать жильё. А это порождает другую проблему.

«Ежегодно мы сталкиваемся с такой проблемой, что своим – казанцам, негде просто жить. Квартиру купить в городе проблемно, так как цены высоки, многим приходится снимать. А в летний период из-за туристов хозяева сдают жильё посуточно и на долгий срок квартир очень мало, а если они есть, то за большие деньги», — говорит риелтор Венера.

Автор фото: Алина Алмакаева

Стоит отметить, что в 2022 году туристы принесли городу 30 миллиардов рублей. Об этом ранее рассказывала директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. На запрос редакции в комитете не ответили.

Что такое «туристический сбор» и зачем он нужен?

Туристический сбор сейчас есть в трех регионах России — это Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Таким образом туристы пополняют городскую казну, а эти средства впоследствии расходуются на развитие инфраструктуры туристических городов. Они могут идти на реставрацию памятников, достопримечательностей, общественных пространств и других объектов, которые посещают сами же туристы.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Многие считают, что это наценка на проживание в отеле, но это не так. Туристический сбор – это отдельная позиция, которая выплачивается при выезде. Сбор начисляется со второго дня проживания и по последний. Оплата происходит отдельным платежом, без стоимости номера или койки места, после этого деньги идут оператору (владелец отеля, гостиницы, хостела и пансионатов) и он в свою очередь передаёт сумму в бюджет города», — рассказала PROKAZAN сотрудник туристического агентства «Каникулы» Мария.

При этом туристический сбор, по вполне понятным причинам, сложно администрировать среди туристов, которые снимают квартиры посуточно. Правда, сбор придется платить и таким гостям городов, где уже введен туристический сбор, если хозяин жилища делает все по закону и отчитывается перед налоговой.

Освобождены от уплаты подобных сборов студенты до 24 лет и обучающиеся вузов города, в котором введен сбор.

В Казани идею введение туристического сбора поддерживают, но пока нет юридической возможности утвердить данную идею, так как не приняты соответствующие федеральные законы.

Туризм — одна из неотъемлемых статей дохода Татарстана и Казани. Вряд ли стоит всерьез надеяться, что город будет препятствовать развитию туризма, но сделать его цивилизованнее, а гостей более ответственными перед городской инфраструктурой — задача архиважная. Тогда, возможно, меньше горожан будут отрицательно относиться к туристам, приезжающим в столицу Татарстана.