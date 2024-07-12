Фильм «Тополиный пух» от татарстанских создателей с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Лирическая комедия «Тополиный пух» от татарстанцев, создателей фильма «Батя», сериала «Ольга» и других хитов, станет фильмом открытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдёт 12-18 июля в Нижнем Новгороде. Премьерный показ фильма состоится сразу после церемонии открытия кинофестиваля, а в широкий прокат он выйдет 1 августа.

Татарстанские гении продолжают творить

Идея фильма «Тополиный пух» принадлежит сценаристам из Татарстана – Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, работавшим над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». Режиссёром-постановщиком стал также уроженец Казани – Артём Лемперт (дебют полного метра), при участии оператора-постановщика Кирилла Клепалова («Дурак», «Я худею», «Ольга» и др.) Генеральные продюсеры: Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев. Продюсеры от «ГПМ РТВ»: Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов. Производство – Good Story Media.

Автор фото: ТНТ

Артем Лемперт также сценарист, креативный продюсер и режиссер популярных сериалов «Ольга», «Конная полиция». Артем рассказал, откуда он черпает идеи для таких «бенгеров»: «Нет такого, что сразу пытаемся придумывать бенгеры (пришлось гуглить этот молодежный термин – настолько мы целенаправленно их не придумываем (смеется). Всегда стараемся делать проекты, которые откликаются в нас, либо на уровне идей, либо каким-то из главных персонажей… потом стараемся каждую историю максимально честно и интересно придумать и создать. И, конечно же, искренне радуемся, когда наши истории находят отклик у зрителей, очень приятно, если проект становится популярным, хитовым, но это не самоцель».

«Тополиный пух» - дебют в полном метре для Артема Лемперта. Он рассказал, чем же отличается работа над полным метром от работы над сериалами, а также поделился трудностями: «Опыт работы над полным метром исключительно понравился. Казалось бы, очень схожий процесс со съемками сериала, ан нет… Полный метр – гораздо короче забег, и в этом есть и свой кайф, и своя трудность. Кайф в том, что можно всю историю целиком, каждый нюанс, каждую мелочь держать в голове – на сериале это физически невозможно. А сложность в том, что нет ни секунды экранного времени, где ты можешь сделать что-то «по накатанной», что-то повторить – ты всегда должен придумывать, как удивлять и развлекать зрителя. Условно, если в сериале в 3-й и в 14-й серии будут сцены, где герои как-то попроще друг с другом поговорили, то в полном метре – это невозможно… Ты продумываешь каждый миллиметр, каждую склейку. По сути, у меня в голове уже было снятое кино целиком и потом мы его фиксировали на камеру, в сериале же нет такой головы, в которую залезет заранее весь сезон целиком (улыбается)».

Автор фото: ТНТ

Три истории, но суть одна

«Тополиный пух» – это история одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Он считает, что его жизнь не получилась, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся, но в самый неожиданный момент Саша влюбляется в авантюристку Юлю (Аглая Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

Фильм состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена главным героям: Саше, Юле и тому самому киллеру. В каждой части зрители получат возможность посмотреть на одну и ту же историю глазами разных персонажей. В фильме звучат хиты группы «Иванушки International», в том числе «Тополиный пух», а ее солист Андрей Григорьев-Апполонов также принял участие в съемках и сыграл самого себя.

Автор фото: ТНТ

Фестиваль нового российского кино Горький fest проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года, его президентом является народный артист РФ Михаил Пореченков. В рамках показа на фестивале фильм «Тополиный пух» представит его творческая группа, в том числе режиссер-постановщик картины Артём Лемперт, а также исполнители главных ролей Аглая Тарасова и Антон Филипенко. Артем Лемперт делится мыслями о предстоящей премьере: «Ощущения исключительно положительные. Тааак долго мы ждали, чтобы фильм наконец-то вышел и его смогли увидеть зрители. Был период, когда мы жили с ощущением, что фильм вообще может не выйти. Поэтому то, что сейчас есть – фактически «первая предпремьерная премьера» нашего кино, и очень радостно, что она состоится на таком статусном фестивале, как “Горький fest”».

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