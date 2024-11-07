«Дешевле Казани»: почему россияне покупают недвижимость в Турции

«Цены значительно упали»: турецкий рынок жилья выгоднее казанского

Год назад редакция PROKAZAN готовила материал о турецкой недвижимости. В 2023 году вместе с экспертами мы пришли к выводу, что купить квартиру в Турции сильно выгоднее, чем в Казани. Интересно, что сейчас происходит на турецком рынке, на какую квартиру можно рассчитывать заграницей и в столице Татарстана.

Цены упали

Цены на квартиры с февраля 2022 и до конца 2023 года показывали устойчивый рост. Обосновано это возросшим спросом. Однако, в связи с ужесточившимися условиями получения ВНЖ и гражданства, а также огромной инфляцией и «дороговизной» жизни спрос с конца 2023 и по настоящее время сильно упал и цены на недвижимость также снизились, в среднем на 10-15% по средиземноморскому побережью, на 8-10% в центральной Турции, и до 5% в крупных городах.

Автор фото: PROKAZAN

«После землетрясения Турецкое правительство устроило «чистку» среди застройщиков и остались крупные аккредитованные «игроки». Спрос сильно упал и предложение сильно превышает спрос на квартиры. Поэтому в офисе Застройщика можно получить до 20% скидки на объекты, которые еще год назад стоили дороже», — сообщает эксперта агентства недвижимости TATNED.

Бассейн во дворе и полный комфорт

Анталии в удалении от пляжной полосы можно купить квартиру 1+1 за 35 тысяч долларов (по курсу на 7.11: 3,4 млн рублей) на вторичном рынке и в районе 55-60 тысяч (по курсу на 7.11: от 5,4 млн рублей до 5,8 млн рублей) в новостройках.

При этом квартиры в эксплуатацию сдают в чистовой отделке, укомплектованные кухней, зачастую техникой и встроенной мебелью. Инфраструктура жилых комплексов в Турции предполагает наличие бассейнов, игровых комнат, сауны, тренажерных залов. Все зависят от класса и цены жилья.

Автор фото: PROKAZAN

Напомним, что в Казани «однушка» без ремонта в новом доме, в среднем, будет 7-8 млн рублей.

«Покупка квартиры в Казани достаточно занимательная история. Так в Ново-Савиновском районе квартиры в среднем стоят 15 млн рублей за однокомнатную, в Вахитовском — 11,7 млн рублей, в Московском — 9 млн рублей, в Приволжском — 8,6 млн рублей, в Советском — 7,7 млн рублей, в Авиастроительном — 6,8 млн рублей, а вот в Кировском — 5,8 млн рублей. Если мы говорим про первичный рынок», — рассказывает риелтор Амир Галявиев.

При этом не стоит забывать про первоначальный взнос, который сейчас равен 20% и о процентной ставке.

Нюанс при покупке квартиры в Турции

Автор фото: PROKAZAN

«России невозможно взять ипотеку на квартиры в Турции, только потребительский кредит. Однако есть возможность взять ипотеку в Турции в отдельных банках, которые по договоренностям с застройщиком разрабатывает такие программы», — отмечают специалисты TATNED.

Но каждый застройщик по-своему идёт на встречу.

«Застройщики предоставляют рассрочку на период строительства дома. Как правило, это 2-3 года. При этом рассрочка идёт без переплат. Первоначальный взнос варьируется от 30 до 55%», — рассказал агент по недвижимости.

Как отмечают специалисты, никаких сложностей с приобретением квартир для казанцев и в целом для иностранцев. Есть ограничения по районам открытым по выдаче ВНЖ, кроме того, для получения гражданства по праву собственности жилья необходимо приобрести недвижимость на 400 тысяч долларов по кадастровой стоимости. Это примерно 39 млн рублей.

Также в агентстве дали совет по покупке квартиры.

«На вторичном рынке желательно не приобретать квартиры в домах старше 25 лет, если это не исторические особняки», — говорит специалист.

Технологии строительства не предполагают эксплуатацию зданий более 30 лет. Обычно, дома сносят и на их месте строят новые.