«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Пожар в Казанском танковом училище потушен

В Казани, 7 марта, произошло возгорание в одном из зданий высшего танкового командного училища. Из окон здания были видны языки пламени, а пожару был присвоен второй ранг возгорания. Редакция PROKAZAN собрала все факты и узнала причины пожара.

«Мы ничего не знаем»

7 марта в 12 часов дня произошел пожар на территории казанского танкового училища. По словам свидетелей, на территории военного учебного заведения днем начался сильный пожар. Из окон одного из корпусов валили клубы дыма и были видны языки пламени.

Одни телеграмм-каналв утверждали, что возгорание началось в административном корпусе, но другие писали, что в казармах училища. В ходе пожара, огонь стал распространяться дальше и перекинулся на кровлю. Пожару был присвоен второй ранг возгорания.

Сразу же после начала пожара на место происшествия выдвинулись пожарные.

В пресс-службе ГУ МЧС по РТ редакции PROKAZAN ситуацию комментировать не стали, заявив, что у них нет информации. Несмотря на то, что в это время пожар уже был ликвидирован.

Отметим, что военное училище — это особый объект, поэтому любая информация подобного рода перед тем, как ее освещать, должна проходить проверку.

Автор фото: PROKAZAN

Причина пожара — неисправность электропроводки

По сообщению Центрального военного округа (ЦВО), дежурная служба училища обнаружила очаги в подсобном помещении в районе 12:00 по московскому времени. По словам ведомства, через 20 минут пожар уже был локализован. Также работниками спецслужб была проведена проливка очагов возгорания.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что пламя было локализовано на территории в 120 кв. метров. Отмечается, что была проведена эвакуация.

Причиной пожара стала неисправность проводки. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на ЦВО.

«По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки», — заявили в ЦВО.

Также стало известно, что здание, в котором произошло возгорание было нежилым. В результате пожара никто не пострадал.

Автор фото: PROKAZAN

Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище.

22 февраля во время визита в Казань Владимир Путин поздравил высшее танковое командное училище со 105-летием и наступающим днем защитника Отечества.

По словам лидера государства, выпускники данного заведения безупречно проявляют себя в ходе боевых действий в зоне спецоперации.

«У нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», — заявил президент.

Автор фото: Мэрия Казани

Путин подчеркнул, что подобные училища, как в столице Татарстана, являются основой для становления кадров офицерского состава всей Российской федерации.

Владимир Путин поздравил всех курсантов, выпускников и преподавателей военного заведения с наступающим днем защитника Отечества.

Казанское высшее танковое командное Краснознамённое, ордена Жукова училище — высшее военное учебное заведение Министерства обороны РФ в Казани. Официальной датой образования училища считается 22 февраля 1919 года.

Напомним, что за 105 лет существования данного заведения в нем было воспитано 74 Героя СССР и 22 героя Российской Федерации. Некоторая часть из них получили почетное звание в ходе боевых действий в зоне СВО.

Кроме того, в 2019 году, когда училище отмечало свое 100-летие, оно было награждено орденом маршала Жукова. Награда была вручена главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, бывшим студентом данного военного заведения.