13 июня в Казани прошла презентация инсталляций казанского художника Саши Шардак. Две его новые работы, дополняющие выставку в зале «Смены», теперь расположены в экстрим-парке «Урам» и на «Черном озере». В свет работы художника вышли благодаря кураторству Алексея Масляева, а также поддержке Центра современной культуры «Смена» и оператора мобильной связи Tele2. Редакция PROKAZAN расскажет о всех представленных работах автора.

«Искусство выходит за пределы закрытых помещений»

Tele2 не в первый раз реализует культурные проекты, но сейчас оператор пошел дальше и вышел за рамки традиционного восприятия — интегрировал арт-объекты в городское пространство, вынес его за рамки выставочных пространств, делая искусство доступнее и показывая, что искусство сейчас — это важная часть современного человека.

«Мы считаем, что современное искусство, произведения художников должны быть доступны каждому. И идея нашего совместного проекта — в вынесении искусства за рамки выставочных пространств и галерей, его интеграция в городское пространство и объединение с известными в Казани локациями. Tele2 уже больше года реализует программу "На связи с искусством" и опыт работы с Сашей — тоже часть большого проекта компании. Конечно, мобильный оператор — это в первую очередь про связь, но и про связь с искусством - в том числе», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Волга» Tele2 Надежда Анзонгер.

Во время презентации зрители смогли увидеть две новые инсталляции в парках Казани, а также послушать самого Сашу Шардак и понять, чем вдохновлялся автор, создавая работы, и какова была его идея.

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

На дальней из ширм инсталляции в парке «Черное озеро» написано слово «next», а на втором объекте в Ураме можно заметить слово «Миллениум». В совокупности друг с другом эти работы формируют парные изобразительные произведения.

«Это мой первый опыт арт-объекта в городской среде — за помощь в организации я благодарен Tele2. Была командная работа, поэтому инсталляция — связь искусства и технологий. По мотивам референсов, которые я брал с конца прошлого века и начала этого, все элементы на стекле были выстроены в конкретную систему символов. Они перестали идентифицироваться с ушедшей эпохой и переместились в наше настоящее. Кроме того, на инсталляции сочетание ручной работы по стеклу и того, что я сделал на компьютере», — отметил художник.

Смотря на композиции в первый раз, тяжело понять, что они значат и какая в них заложена мысль, но в этом и есть преимущество подобных работ в современном искусстве. Каждый пытается разглядеть там что-то своё, особенное, близкое к сердцу.

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

«Мы очень благодарны Саше Шардак, потому что мы в целом как Дирекция очень любим, когда искусство выходит за пределы закрытых помещений. Люди приходят к нам в парки и получают некое эстетическое удовольствие, повышают свою насмотренность и культурно обогащаются», — делится директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Культурная трансформация на рубеже 90-х и 2000-х

Саша Шардак вдохновлялся новыми для 90-х годов компьютерными технологиями, музыкой и различными клипами того времени, которые широко распространялись в формирующемся новом пространстве и жизни, где появлялись и совершенствовались интернет и цифровое пространство в целом.

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

Выставка в зале «Смены» погружает посетителей не просто в прошлое, а отправляет в путешествие на границу с настоящим. Это не просто работы про 90-ые, это мечты людей из того времени о будущем. Их представление о предстоящих переменах.

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

На выставке были и композиции, которые показывали отдых людей той эпохи. Автор показал, как люди впустую тратили своё время.

«Эта компазиция связана с тусовками. Было непонятно, почему люди шли куда-то и проводили там время. Как они жили потом, что было в их головах? В моменте им хорошо, но дальше уже ничего не будет», — комментирует одну из своих композиций Шардак.

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

Выставочные объекты показывают мир людей 90-х годов. Но через призму грёз о желаемом будущем. Одна инсталляция представляет собой место для домашнего отдыха. Это знакомая модель телевизора, дивана, длинной колонки, прозрачный журнальный стол и DVD диски на нем.

Казанский художник выразил благодарность Дирекции парков и скверов Казани, «Смене» и оператору Tele2 за возможность показать свое искусство людям. Также Саша Шардак тепло высказался о кураторе своей выставки Алексее Масляеве, именно он помогал ему собрать свои мысли и задумки в единую картину.

Автор фото: Татьяна Жиляева, PROKAZAN

Билет на выставку стоит 200 рублей для пенсионеров, студентов и школьников, 300 рублей — для всех остальных. Дети и люди с инвалидностью могут посетить ее бесплатно. А у абонентов Tele2 есть особая привилегия, оператор, поддерживая любовь своих абонентов к искусству, предлагает посетить культурное пространство с 50% скидкой или приобрести второй билет бесплатно.

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