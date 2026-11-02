Светофоры с автоподстройкой начали тестировать против пробок

Когда в городе пытаются сократить пробки не расширением дорог, а настройкой светофоров, это обычно звучит разумнее, чем кажется на первый взгляд. Это не строгая наука для обычного водителя, но многие замечают: иногда проблема не в количестве машин, а в том, как именно переключаются сигналы на перекрёстках.

Что именно тестируют

В Чебоксарах продолжают разворачивать интеллектуальную транспортную систему. По данным местных властей, к единому цифровому комплексу уже подключили 77 светофорных объектов, 241 датчик учёта трафика и 81 купольную камеру видеонаблюдения.

Суть системы в том, что она собирает данные о движении и помогает настраивать работу светофоров под реальную загрузку дорог. Речь не о полном чуде, после которого пробки исчезнут навсегда, а о более гибкой регулировке там, где поток особенно плотный.



Синхронизированная работа светофоров уже действует на загруженных направлениях;



В адаптивном режиме автоматика считывает длину очереди автомобилей на подъездах;



После этого система может продлевать действие разрешающего или запрещающего сигнала;



Видео и телеметрия поступают в ситуационный центр, где специалисты следят за обстановкой и корректируют тайминги фаз.



Если говорить проще, светофор стараются научить реагировать не по жёсткому расписанию, а по реальной дорожной ситуации. На бумаге это выглядит логично. На практике всё обычно зависит от того, насколько точно работают датчики и насколько удачно выбраны сами перекрёстки.

Где система уже работает

Сейчас настроенная под плотный поток схема действует на нескольких загруженных магистралях. Среди них проспект М. Горького, Московский проспект, улицы Композиторов Воробьёвых, Калинина и Дзержинского.

Отдельно в адаптивном режиме уже тестируют два проблемных узла. Это пересечение проспекта Максима Горького с улицей Гузовского и перекрёсток Президентского бульвара с улицей Дзержинского. Именно там автоматика сама оценивает длину очереди машин и подстраивает сигналы.



Сначала систему запускают точечно, а не сразу по всему городу;



Для теста выбирают участки, где заторы повторяются регулярно;



Работу светофоров не оставляют полностью без контроля специалистов;



Модернизацию всей системы планируют продолжать до 2030 года.



Я не раз замечал в разных городах одну и ту же вещь: даже небольшая перенастройка цикла на одном перекрёстке может ощутимо изменить ситуацию на подъезде. Правда, бывает и обратный эффект, когда стало лучше на одном направлении, но хуже на соседнем. Поэтому к таким новостям я бы относился спокойно: идея хорошая, но результат всегда виден только на месте и не в первый день.

Лайфхак: если вы часто ездите по одному и тому же маршруту, имеет смысл несколько дней подряд выезжать на 10–15 минут раньше или позже обычного времени и сравнить проезд. После перенастройки светофоров разница по времени в пути иногда оказывается заметнее, чем ожидаешь.

Что это может дать водителям

Главная польза такой системы в том, что она пытается убирать лишнее ожидание там, где поток уже изменился, а светофор ещё живёт по старой схеме. Особенно это важно на магистралях, где утром и вечером нагрузка сильно отличается.



На отдельных перекрёстках может уменьшиться длина очереди;



Поток становится ровнее, если сигналы лучше подстроены под текущую нагрузку;



Меньше резких остановок и повторных стартов на подъездах;



Проезд знакомого участка может стать предсказуемее по времени.



Но ждать мгновенного освобождения всех дорог точно не стоит. Если машин слишком много, один даже очень умный светофор весь город не спасёт. Это рабочий инструмент, а не волшебная кнопка.

Лайфхак: при поездках через участки, где идёт перенастройка движения, лучше держать небольшой запас времени и не строить маршрут впритык. Я обычно закладываю хотя бы 10 минут, потому что в период тестов схема может показывать себя по-разному даже в соседние дни.

Андрей Николаев, водитель из Казани: «У нас на одном привычном перекрёстке после перенастройки светофора поток стал идти ровнее, и я это заметил почти сразу. Не скажу, что пробки исчезли совсем, но стоять по два цикла подряд я стал реже».

Что ещё меняется вместе со светофорами

Такие проекты обычно не ограничиваются только сигналами на перекрёстках. В Чебоксарах общую систему дополняют средствами наблюдения и учёта трафика, а также новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.



Датчики считают интенсивность потока;



Камеры помогают видеть ситуацию на ключевых участках;



Специалисты получают общую картину по магистралям, а не по одному перекрёстку;



Новые комплексы фиксации становятся частью общей системы контроля трафика.



С практической точки зрения это означает одно: движение в городе всё чаще стараются настраивать не вручную и не по старым шаблонам, а по текущим данным. Подход понятный, хотя и не всегда любимый водителями. Но если выбирать между хаотичной работой перекрёстков и более точной регулировкой, второй вариант всё-таки выглядит полезнее.

В итоге новость скорее про аккуратную настройку городской среды, чем про громкую технологическую новинку. Адаптивные светофоры могут сократить лишнее ожидание на загруженных узлах, если их действительно правильно настроят. Проверять результат водители всё равно будут по-своему: не по отчётам, а по тому, сколько циклов пришлось простоять вечером. И это, пожалуй, самая честная оценка.