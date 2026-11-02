Экономика

Ипотека съедает у татарстанцев более 40% дохода

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан занял 37-е место по доступности ипоте...

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Татарстан занял 37-е место в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. Согласно исследованию РИА Новости, жителям республики приходится отдавать за жилищный кредит 41,6% своей зарплаты, что составляет 71,3 тысячи рублей в месяц.

Средний размер ипотечного кредита в регионе оценивается в 4,5 миллиона рублей. При этом в целом по стране отношение ипотечного платежа к средней заработной плате в этом году составило 38%, а в пяти регионах показатель превысил 60%.

Наибольшая ипотечная нагрузка зафиксирована в Дагестане и Калмыкии. В Дагестане платеж достигает 90,3% средней зарплаты (84,2 тысячи рублей), в Калмыкии — 81,7% (86,8 тысячи рублей).

Самой доступной ипотека оказалась на Чукотке, где ежемесячный платеж составляет 81,3 тысячи рублей, что соответствует 20,1% средней зарплаты. Также в числе лидеров Ингушетия с платежом 19,1 тысячи рублей (22,9% зарплаты).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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