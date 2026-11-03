Лайфхаки

Свадьба на 25 гостей в 2026 году обошлась примерно в 280 тысяч рублей

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Чебоксарах молодожёны показали подробную смету свадьбы на 25 гостей. Итоговая сумма составила примерно 280 тысяч рублей с учётом скидок и части услуг, полученных по бартеру. Если считать полный список затрат без этих послаблений, выходит 292 177 рублей.

Самой крупной статьёй расходов стал ресторан. Меню вместе с арендой зала обошлось в 66 670 рублей. Ещё 19 738 рублей пара потратила на алкоголь и закуски, которые привезла самостоятельно.

На ведущую, диджея и свет ушло 33 000 рублей. Фотограф на три часа стоил 12 000 рублей, ещё 10 000 рублей заплатили мобильному фотографу за съёмку пятичасового банкета. За час съёмки в ЗАГСе отдельно отдали 2 000 рублей.

Обручальные кольца обошлись в 42 500 рублей. На образ невесты, включая платье, обувь, украшения и аксессуары, ушло 26 374 рубля. Ещё 12 300 рублей составили расходы на подготовку образа. На одежду жениха заложили 17 800 рублей.

Декор стола молодожёнов и части зала стоил 15 000 рублей. При этом приветственную зону и рассадку гостей пара оформила самостоятельно по фотографиям, потратив 2 729 рублей. На свадебный танец и аренду дым-машины ушло 14 700 рублей.

Торт с доставкой стоил 12 900 рублей, хотя сначала цена была выше — 17 400 рублей. Букет невесты за 4 000 рублей удалось не оплачивать. Дополнительно 700 рублей ушло на госпошлину после смены даты регистрации, а ещё 3 766 рублей — на сопутствующие мелочи.

Такая смета даёт довольно понятный ориентир тем, кто только начинает считать будущие расходы. Больше всего бюджет свадьбы, как видно, зависит от площадки, колец, программы вечера и визуального оформления. А заметно снизить итоговую сумму помогают самостоятельное оформление, скидки и точечная экономия на второстепенных деталях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

день назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

как избавиться от тараканов в холодильнике самый эффективный способ

Не у нас

8 часов назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Кулинария

день назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

стоимость шумоизоляции квартиры в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Кулинария

16 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

19 часов назад

Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки
Новости Казани
13 минут назад

Ледовое кольцо вокруг «Чаши» откроют для казанцев в декабре

В Казани в середине декабря откроется большой к...

Новости Казани

час назад

В Казани 37% сделок с новостройками пришлось на конец года

Кулинария

час назад

Турки готовят макароны с чесночным йогуртом: попробовала один раз — теперь обычный соус не нужен

Новости Татарстана

2 часа назад

Минздрав Татарстана предупредил о рисках менингококковой инфекции после трагедии в Бугульме

Новости Татарстана

2 часа назад

Синоптики Татарстана предупредили о мокром снеге и гололедице 4 ноября
Пляжи Татарстана требуют системного развития: р...
Новости Татарстана
45 минут назад

Пляжи Татарстана требуют системного развития: республике нужна новая стратегия

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач из Казани объяснил, почему прививка от менингококка важна для детей

Новости Татарстана

4 часа назад

Рекордный транспортный налог в Татарстане начислили владельцу Bentley

Кулинария

4 часа назад

Тыкву больше не запекаю просто кусочками: смешиваю с творогом и манкой — получается нежная запеканка
Россияне продолжают наращивать средства на нако...
Полезное
4 дня назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах