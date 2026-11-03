Свадьба на 25 гостей в 2026 году обошлась примерно в 280 тысяч рублей

В Чебоксарах молодожёны показали подробную смету свадьбы на 25 гостей. Итоговая сумма составила примерно 280 тысяч рублей с учётом скидок и части услуг, полученных по бартеру. Если считать полный список затрат без этих послаблений, выходит 292 177 рублей.

Самой крупной статьёй расходов стал ресторан. Меню вместе с арендой зала обошлось в 66 670 рублей. Ещё 19 738 рублей пара потратила на алкоголь и закуски, которые привезла самостоятельно.

На ведущую, диджея и свет ушло 33 000 рублей. Фотограф на три часа стоил 12 000 рублей, ещё 10 000 рублей заплатили мобильному фотографу за съёмку пятичасового банкета. За час съёмки в ЗАГСе отдельно отдали 2 000 рублей.

Обручальные кольца обошлись в 42 500 рублей. На образ невесты, включая платье, обувь, украшения и аксессуары, ушло 26 374 рубля. Ещё 12 300 рублей составили расходы на подготовку образа. На одежду жениха заложили 17 800 рублей.

Декор стола молодожёнов и части зала стоил 15 000 рублей. При этом приветственную зону и рассадку гостей пара оформила самостоятельно по фотографиям, потратив 2 729 рублей. На свадебный танец и аренду дым-машины ушло 14 700 рублей.

Торт с доставкой стоил 12 900 рублей, хотя сначала цена была выше — 17 400 рублей. Букет невесты за 4 000 рублей удалось не оплачивать. Дополнительно 700 рублей ушло на госпошлину после смены даты регистрации, а ещё 3 766 рублей — на сопутствующие мелочи.

Такая смета даёт довольно понятный ориентир тем, кто только начинает считать будущие расходы. Больше всего бюджет свадьбы, как видно, зависит от площадки, колец, программы вечера и визуального оформления. А заметно снизить итоговую сумму помогают самостоятельное оформление, скидки и точечная экономия на второстепенных деталях.