5 признаков зимних опят: как не спутать съедобный гриб с опасным

Зимние опята выглядят почти сказочно: рыжие шляпки торчат из-под снега, и рука сама тянется к корзине. Но здесь как раз тот случай, когда лучше немного сбавить азарт. Это не строгая наука для случайной прогулки, и многие опытные грибники повторяют одно и то же правило: если есть хоть малейшее сомнение, гриб лучше оставить на месте.

Я не раз замечал, что зимние грибы особенно обманчивы именно своей «аккуратной» внешностью. Кажется, будто раз растут поздней осенью и зимой, значит, опасных двойников меньше. На деле расслабляться не стоит: похожие грибы на древесине тоже встречаются.

Где зимние опята обычно ищут

Зимний опёнок, который ещё называют фламмулиной бархатистоножковой, чаще всего растёт не на земле, а на древесине. Этот признак полезный, но сам по себе ничего не гарантирует: похожие грибы тоже выбирают пни и стволы.



Чаще всего гриб растёт группами, а не по одному. Если на пне сидит целая плотная семейка, это типичная картина для зимних опят.



Искать их обычно стоит на пнях, поваленных стволах и ослабленных лиственных деревьях. Именно такой способ описывают российские сайты о грибах и бытовых советах.



Сезон у них поздний: конец осени, начало зимы и периоды оттепели. Когда большая часть грибов уже ушла, эти как раз могут только появиться.



Окраска шляпки нередко уходит в оранжево-жёлтый или рыжеватый оттенок. Под снегом это выглядит особенно заметно, я сам такие грибы сначала увидел именно по цвету.



Лайфхак: если нашли на дереве симпатичную грибную «гроздь», не срезайте её сразу. Сначала отойдите на шаг и посмотрите, как именно растут грибы — плотной группой, из одной зоны древесины, или вразнобой. Общая картина иногда говорит больше, чем один сорванный экземпляр в руке.

На какие признаки смотреть вблизи

У зимнего опёнка есть несколько деталей, которые чаще всего и помогают отличить его от случайно похожих грибов. Здесь лучше не торопиться. Я обычно трачу на осмотр пару лишних минут, потому что потом не приходится гадать уже дома на кухне.



Шляпка у зимних опят обычно гладкая, блестящая, в сырую погоду может казаться чуть влажной.



Цвет шляпки — от жёлто-оранжевого до рыжеватого, иногда центр бывает темнее краёв.



Ножка — один из самых заметных признаков: нижняя часть у фламмулины темнее и выглядит бархатистой. Именно эту особенность чаще всего упоминают в описаниях.



Растут они обычно пучками, поэтому одиночный гриб на соседнем участке дерева уже повод присмотреться особенно внимательно.



Слишком старые экземпляры лучше не брать: подмёрзшие, размокшие или явно потемневшие грибы даже внешне читаются хуже, и разбирать их признаки неудобно.



Лайфхак: если сомневаетесь, разложите найденные грибы прямо на пне по размеру и сравните ножки. У зимних опят в одной группе признаки обычно похожи. Если часть грибов выглядит заметно иначе по цвету ножки или форме шляпки, я бы такую находку не забирал.

Почему с древесными грибами лучше не рисковать

Главная проблема в том, что съедобные зимние опята можно перепутать с опасными видами. В новостях о начале сезона часто упоминают красоту этих грибов, но куда полезнее помнить о другой стороне вопроса: внешнее сходство бывает очень убедительным.



Опасность в том, что похожие грибы тоже растут на древесине, а значит, место роста не может быть единственным критерием.



Если вы не умеете уверенно определять гриб по нескольким признакам сразу, собирать его «на удачу» точно не стоит.



Особенно рискованно брать молодые или, наоборот, старые экземпляры: у них признаки читаются хуже.



Не стоит ориентироваться только на цвет. В лесу после сырости, снега и оттепели оттенки меняются, и рыжий гриб не всегда означает именно зимний опёнок.



Если гриб вызывает спор даже внутри компании, лучше оставить его в лесу. У меня это правило ни разу не подвело, хотя пару раз приходилось уходить почти с пустой корзиной.



Ирина Власова, жительница Казани: «Я однажды увидела на старом пне очень красивые рыжие грибы и уже хотела собрать, но засомневалась из-за слишком тёмных ножек. В итоге просто сфотографировала их и сверилась позже с описанием — оказалось, осторожность была не лишней».

Что делать, если хочется попробовать, но опыта мало

Самый спокойный вариант — не начинать знакомство с зимними грибами в одиночку. Красивые фотографии и рассказы о жареных опятах с луком звучат вдохновляюще, но в лесу лучше опираться не на вдохновение, а на уверенное знание признаков.



Изучите несколько русскоязычных описаний одного и того же гриба на сайтах о грибах, даче и быте, чтобы признаки не смешивались в памяти.



Смотрите не на один признак, а сразу на несколько: место роста, цвет шляпки, характер роста группой, вид ножки.



Не берите незнакомые грибы «на потом разобраться». Это как раз тот случай, когда откладывание решения не помогает.



Если просто нравится вкус фламмулины, проще купить культивируемый вариант в магазине. Те самые светлые длинные эноки — это тоже фламмулина, только выращенная в других условиях.



Лайфхак: перед прогулкой сохраните в телефоне не одну красивую фотографию, а короткий список признаков гриба. В лесу память часто подводит, а вот спокойная сверка по пунктам работает гораздо лучше.

Зимние опята и правда появляются даже тогда, когда кажется, что грибной сезон давно закончился. Но именно с такими находками важно не спешить и не доверять только красивому виду. Если нет полной уверенности в определении, лучше оставить гриб на дереве и идти дальше. Спокойная прогулка по лесу всё равно приятнее, чем риск из-за пары рыжих шляпок.