5 мест в квартире, где роутер теряет сигнал Wi‑Fi

С роутером часто получается обидная история: тариф вроде нормальный, а видео подвисает и страницы открываются с паузой. Это не строгая наука, потому что планировки, стены и количество устройств у всех разные, но многие замечают одну и ту же вещь — многое решает именно место установки. Я тоже сначала грешил на провайдера, а потом просто переставил роутер, и связь в дальней комнате стала заметно ровнее.

Какие места для роутера считаются неудачными

На российских сайтах о быте и домашней технике чаще всего советуют не прятать роутер в закрытую мебель. И это как раз тот случай, когда желание сделать аккуратно мешает удобству.



Закрытый шкаф. Стенки мебели уже сами по себе ослабляют сигнал, а если роутер стоит в глубине полки, волнам приходится проходить лишние преграды.



Шкаф с зеркальными дверцами или место за большим зеркалом. У зеркал есть отражающее покрытие, и оно может мешать прохождению сигнала. На практике это часто выглядит просто: в одной комнате всё работает, а за стеной уже начинаются провалы.



Ниша за телевизором или другой крупной техникой. Металл, плотные корпуса и тесное пространство — не лучшая компания для стабильной сети.



Угол комнаты, особенно если это дальний конец квартиры. Тогда сигнал изначально уходит не туда, где он нужен больше всего.



Место на полу. Я пробовал так ставить временно во время уборки и разницу заметил быстро: в соседней комнате сеть стала хуже.



Лайфхак: если роутер сейчас стоит в шкафу, для начала просто переставьте его на открытую поверхность на том же расстоянии от розетки. На такую проверку у меня ушло около пяти минут, и уже этого хватило, чтобы понять, есть ли разница.

Что ещё мешает сигналу в обычной квартире

Слабая сеть не всегда связана только с мебелью. Есть ещё несколько типичных помех, которые многие не учитывают, пока не начнут искать причину обрывов.



Микроволновая печь. Её часто называют одним из главных источников помех для диапазона 2,4 ГГц. Если роутер стоит рядом с кухонной техникой, проблемы могут проявляться именно во время работы печи.



Холодильник, стиральная машина и другие крупные металлические приборы. Они не улучшают распространение сигнала и нередко создают экранирование.



Радиаторы отопления и трубы. Металл и вода — не самые удачные соседи для беспроводной сети.



Толстые капитальные стены. Особенно заметно это в квартирах, где роутер стоит в одном конце, а пользоваться сетью нужно в другом.



Слишком много одновременно подключённых устройств. Если к сети подключено больше десяти устройств, просадки скорости уже не кажутся редкостью.



Я нашёл этот приём на одном из российских сайтов о лайфхаках и проверил у себя: иногда проблема была не в самом роутере, а в том, что к сети одновременно подключались телевизор, ноутбук, телефоны и пара устройств для дома. После простой проверки списка подключений стало понятнее, откуда брались вечерние тормоза.

Лайфхак: откройте настройки роутера или приложение провайдера и посмотрите, сколько устройств висит в сети прямо сейчас. Если видите старый телефон, забытую приставку или то, чем давно не пользуетесь, отключение лишнего иногда даёт более заметный эффект, чем перестановка мебели.

Где роутер обычно работает лучше

Идеальное место редко бывает красивым с точки зрения интерьера, зато связь потом не приходится ловить по углам. Самый разумный вариант — открытая точка примерно в центральной части квартиры.



Открытая полка без дверец. Чем меньше вокруг преград, тем спокойнее проходит сигнал.



Высота примерно от 1 до 1,5 метра от пола. Так покрытие обычно распределяется ровнее, чем при установке у плинтуса.



Центр квартиры или хотя бы место, откуда до нужных комнат примерно одинаковое расстояние.



Удалённость от микроволновки, радиаторов и крупной техники. Даже небольшой перенос в сторону иногда решает вопрос.



Свободное пространство вокруг устройства. Не стоит прижимать его книгами, коробками и декором только ради того, чтобы спрятать мигающие индикаторы.



Лайфхак: если тянуть провод неудобно, сначала проверьте новое место без капитальной перестановки. Я делал так: временно поставил роутер на табурет в более центральной точке квартиры и сутки посмотрел, как ведёт себя сеть. Способ смешной на вид, но сразу показывает, стоит ли переносить устройство насовсем.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас роутер долго стоял в шкафу в прихожей, потому что так было аккуратнее. Переставили его на открытую полку повыше, и в дальней комнате видео перестало зависать почти сразу».

Когда перестановки мало

Иногда даже хорошее место не делает сеть идеальной. Это нормально: у квартир разная планировка, а нагрузка на домашний интернет у всех своя.



Если квартира вытянутая или очень большая, одного роутера может просто не хватать на все комнаты.



Если стены плотные и их много, сигнал будет теряться даже при удачном расположении.



Если роутер старый, он может работать стабильно, но уже не справляться с нынешним количеством устройств.



В таком случае сначала всё равно стоит начать с простого: проверить место установки, убрать явные помехи и оценить число подключений. Этот этап ничего не стоит, а эффект бывает неожиданно заметным.

Главная мысль простая: роутер лучше не прятать в шкаф, не ставить за зеркало и не прижимать к крупной технике. В обычной квартире многое решает открытое место и разумная высота. Если сеть стала капризной, сначала переставьте устройство, а уже потом ругайте тариф и провайдера.