4 ноября даст дополнительный выходной и короткую рабочую неделю

Жителям Чувашии на следующей неделе действительно дадут дополнительный выходной. Речь идёт о 4 ноября — Дне народного единства. В этом году праздничная дата приходится на середину недели, поэтому привычный график для тех, кто работает по пятидневке, разобьётся на два коротких отрезка.

Если у человека стандартная рабочая неделя, то работать предстоит два дня в начале недели, затем будет выходной, а после него — ещё два рабочих дня. Накануне праздника, 3 ноября, рабочий день должен быть сокращён на один час как предпраздничный.

При этом никаких дополнительных отработок в субботу на этой неделе не предусмотрено. То есть длинные выходные здесь не формируются за счёт переноса, а середина недели просто становится днём отдыха.

После праздничной среды рабочий ритм вернётся только на четверг и пятницу. Затем начнутся обычные выходные — суббота и воскресенье. Следующий длительный официальный перерыв ожидается уже в конце декабря, когда стартуют новогодние каникулы.

Для многих такой формат удобен: неделя психологически кажется легче, даже если отдых всего один день. Но конкретный режим всё равно может зависеть от графика организации, поэтому лучше заранее свериться с расписанием у работодателя.