15 минут в микроволновке: как сделать тыкву нежной без духовки

С тыквой часто одна и та же история: купили с хорошими намерениями, а потом она лежит и ждёт момента, когда найдётся время на духовку. Но это не строгая наука, и многие замечают, что нежная текстура получается не только при долгом запекании. Я тоже сначала сомневался, что микроволновка даст что-то кроме просто мягких кусочков, но способ оказался вполне рабочим: быстро, без лишней посуды и с приятным результатом.

Почему способ с микроволновкой действительно работает

Секрет тут не в какой-то особой хитрости, а в сочетании небольших кусочков и пара. Я нашёл этот приём на одном из российских сайтов о домашней кухне и решил проверить на обычной тыкве из магазина. Получилось именно так, как обещали: мякоть стала мягкой, почти кремовой.



Небольшие кубики готовятся заметно быстрее, чем крупные ломтики. Если нарезать тыкву кусочками около 2,5–3 сантиметров, тепло распределяется ровнее.



Пара столовых ложек воды создаёт влажную среду. Благодаря этому тыква не пересыхает по краям, как это иногда бывает даже в духовке.



Крышка удерживает пар внутри. Из-за этого мякоть размягчается со всех сторон, а не только снизу.



Остаточное тепло тоже работает на результат. После приготовления стоит дать тыкве постоять под крышкой ещё несколько минут.



Лайфхак: если хотите получить более ровную текстуру, старайтесь нарезать кубики одинакового размера. У меня однажды часть кусочков была мелкой, а часть крупной — в итоге одни уже почти распадались, а другие пришлось доготавливать.

Как приготовить тыкву за 15 минут

Способ простой, и именно этим он мне понравился. Не нужно долго разогревать духовку и потом ещё отмывать противень. Для обычной порции подойдут 500–700 граммов очищенной тыквы, 2–3 столовые ложки воды, щепотка соли для гарнира или немного сахара для десертного варианта.



Очистите тыкву от кожуры и семян.

Нарежьте мякоть одинаковыми кубиками примерно по 2,5–3 сантиметра.

Переложите кусочки в стеклянную или керамическую форму, которая подходит для микроволновки.

Добавьте 2–3 столовые ложки воды.

Накройте крышкой или плёнкой с отверстиями.

Готовьте около 10 минут на высокой мощности.

После этого проверьте мягкость вилкой и оставьте под крышкой ещё на 3–5 минут.



Если в форме останется немного жидкости, это нормально. Её можно просто слить, а мякоть размять вилкой. Я так и сделал в первый раз: ушло около пяти минут на нарезку и ещё немного на доведение до нужной консистенции.

Лайфхак: не лейте воду на глаз с запасом. Когда я один раз добавил больше, чем нужно, вкус остался нормальным, но текстура стала слишком влажной. Для стандартной порции 2–3 ложек обычно хватает.

Как сделать вкус ярче и не испортить текстуру

Когда тыква уже мягкая, с ней можно пойти в две стороны: сделать гарнир или быстрый десерт. Мне ближе второй вариант, потому что тыква с корицей и небольшим количеством масла получается очень уютной на вкус.



Для десертного варианта можно добавить корицу, немного сливочного масла и апельсиновую цедру.



Мёд лучше вмешивать уже в готовую горячую тыкву, а не нагревать вместе с ней.



Если нужен более нежный крем, подойдёт ложка натурального йогурта, мягкого творога или сливок.



Для гарнира достаточно щепотки соли и небольшого кусочка сливочного масла.



Если хочется более гладкой массы, можно использовать погружной блендер.



Апельсиновая цедра, кстати, действительно помогает сделать аромат мягче. У тыквы иногда бывает тот самый узнаваемый запах, который нравится не всем. С цедрой вкус становится живее, и даже те, кто обычно относится к тыкве сдержанно, едят её охотнее.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я попробовала этот способ вечером после работы, когда не хотелось возиться с духовкой. Тыква стала очень мягкой, и я сразу размяла её в пюре — на всё ушло меньше двадцати минут вместе с нарезкой».

Во что превратить готовую тыкву

Самое удобное в этом способе — заготовка получается универсальной. Один раз приготовили основу, а дальше можно собрать хоть завтрак, хоть простой десерт. Я обычно делю порцию на две части: одну оставляю солёной, вторую делаю сладкой.



Пюре для каши: просто добавьте тыкву в уже готовую кашу и перемешайте.



Начинка для блинов: разомните мякоть вилкой, добавьте немного мёда или цедры.



Тёплый десерт: подавайте с корицей, орехами или семечками.



Нежный гарнир: смешайте с маслом и щепоткой соли.



Густой крем: охладите размятую тыкву, чтобы она стала плотнее.



Лайфхак: если хочется вкуса, похожего на запечённый, можно после микроволновки ненадолго отправить мягкие кусочки в духовку под гриль. Это уже не самый быстрый путь, но для румяной корочки приём удобный.

Этот способ хорош именно своей практичностью: не обещает чудес, но честно экономит время. Если нарезать тыкву небольшими кубиками, добавить немного воды и не торопиться открывать крышку сразу после приготовления, мякоть получается очень мягкой. Для будней, когда не хочется включать духовку, это один из самых удобных вариантов. И да, после первого раза тыква уже не кажется овощем, с которым слишком много хлопот.