12 идей маникюра на Новый год по знакам зодиака

Новогодний маникюр — история не про строгую науку, а скорее про настроение. На удачу покрытие, конечно, напрямую не влияет, но многие всё равно выбирают цвет и фактуру так, чтобы образ ощущался цельным. Я к таким советам отношусь спокойно: если идея помогает быстрее определиться и не сидеть полчаса над палитрой, в этом уже есть польза.

Я посмотрел, какие оттенки и приёмы чаще советуют для праздничного маникюра на российских сайтах о красоте и домашнем уходе, и собрал понятный ориентир по знакам зодиака. Без обещаний «притянуть счастье», зато с реальными сочетаниями, которые уместно смотрятся в новогоднем образе и не выглядят слишком тяжёлыми.

Земные знаки: спокойные оттенки и аккуратная фактура

Козерогам, Тельцам и Девам обычно подходят сдержанные решения. В них есть та самая собранность, из-за которой маникюр выглядит дорого даже без сложного рисунка. Мне такой подход понятен: иногда один спокойный оттенок смотрится лучше, чем три блёстки, фольга и ещё что-нибудь «на всякий случай».



Козерогу подойдёт нюдовая гамма: полупрозрачная база, молочный оттенок, пыльная роза, тонкий кружевной рисунок или очень деликатный узор.



Тельцу стоит присмотреться к кофейным, карамельным и приглушённо-оливковым тонам. Хорошо работает матовое покрытие, если ногти в аккуратной форме.



Деве идут чистые, спокойные варианты: бежевый, серо-розовый, мягкий шоколадный, без лишнего декора и с ровной линией покрытия.



Лайфхак: если не можете выбрать между нюдом и более праздничным вариантом, сделайте спокойную базу и добавьте акцент только на один-два ногтя. Я пробовал такой приём на домашних примерах с палитрами — образ сразу выглядит наряднее, но не перегруженно.

Ещё один рабочий момент — не смешивать в одном дизайне и матовый верх, и крупный блеск, и активный рисунок. Для земных знаков лучше оставить один выразительный элемент. Тогда маникюр не спорит с одеждой и украшениями.

Огненные знаки: блеск, глубина и заметный акцент

Овны, Львы и Стрельцы чаще выбирают более энергичные варианты. И вот здесь праздничный сезон действительно даёт свободу: можно позволить себе металлик, глубокий красный или сияющее покрытие, которое в обычный день показалось бы слишком смелым.



Овну подойдут алый, рубиновый, насыщённый красный и покрытия с лёгким золотистым отблеском.



Льву обычно идут тёплые выразительные оттенки: вишнёвый, гранатовый, золотистые детали, мягкий эффект сияния.



Стрельцу можно смело смотреть в сторону металлика, серебристого блеска, хромированных акцентов и зеркального эффекта.



Лайфхак: если металлик кажется слишком смелым, попросите сделать его не на всех ногтях, а как акцент. Например, один серебристый ноготь на каждой руке или тонкая блестящая линия поверх спокойной базы. У меня это решение всегда вызывает меньше сомнений, потому что выглядит празднично, но не утомляет через пару дней.

С огненными оттенками есть одна тонкость: чем ярче цвет, тем заметнее любые огрехи в форме и покрытии. Поэтому лучше выбрать простой дизайн, но с аккуратным исполнением. В этом случае красный или металлик выглядят действительно эффектно, а не случайно.

Воздушные знаки: лёгкость, перламутр и холодные переливы

Близнецам, Весам и Водолеям обычно советуют светлые и подвижные по настроению покрытия. Это та категория маникюра, которая красиво смотрится при разном освещении: днём спокойно, вечером чуть наряднее. Мне такие варианты нравятся ещё и тем, что они меньше надоедают.



Близнецам подойдут полупрозрачные текстуры, серебристые детали, лёгкий градиент и холодный перламутр.



Весам идут нежные сбалансированные сочетания: молочный с сиянием, розовато-перламутровый, светло-голубой с деликатным блеском.



Водолею можно выбрать небесные, ледяные, серебристые и чуть футуристичные варианты с фольгой или мягким сиянием.



Лайфхак: чтобы холодные оттенки не выглядели слишком бледно, добавьте тонкий блестящий слой поверх основного цвета. Я сначала сомневался в этом приёме, но он действительно спасает светлые покрытия: маникюр остаётся нежным, но перестаёт теряться.

Воздушным знакам особенно идут прозрачные элементы и эффект «лёгкого свечения». Главное — не превращать эту лёгкость в хаос. Если уже есть фольга, лучше отказаться от сложного рисунка. Если есть градиент, не стоит добавлять ещё и крупный декор.

Водные знаки: глубокие цвета и мягкая загадочность

Ракам, Скорпионам и Рыбам обычно подходят более насыщённые, но не кричащие оттенки. Здесь хорошо работают глубина цвета, лёгкая таинственность и переливы, которые не бросаются в глаза с порога, а раскрываются постепенно.



Раку идут аквамарин, серо-голубой, мягкий морской оттенок и полупрозрачные переливы.



Скорпиону подходят сливовый, тёмно-вишнёвый, глубокий изумрудный и насыщённый синий.



Рыбам можно выбирать перламутровые волны, акварельные переходы, бирюзовые и жемчужные покрытия.



Я бы отдельно отметил тёмные оттенки для водных знаков: они хорошо выглядят даже без рисунка. Если покрытие плотное и цвет красивый сам по себе, никакие дополнительные элементы могут и не понадобиться. Иногда именно так маникюр смотрится наиболее собранно.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я обычно долго не могла выбрать новогодний маникюр и в итоге делала что-то слишком сложное. В прошлом году остановилась на тёмно-сливовом покрытии без лишнего декора, и это оказался самый удачный вариант — выглядело нарядно и спокойно».

Как не перегрузить новогодний маникюр

Даже самая красивая идея легко портится, если хочется добавить в неё всё сразу. На одном из российских сайтов о лайфхаках я встречал здравую мысль: праздничный образ держится не на количестве деталей, а на их сочетаемости. С этим трудно спорить.



Если платье или костюм уже яркие, маникюр лучше сделать спокойнее.



Если одежда базовая, можно смелее выбирать блеск, металлик или глубокий цвет.



Если украшений много, покрытие лучше оставить однотонным или почти однотонным.



Если форма ногтей короткая, особенно аккуратно смотрятся молочные, красные, сливовые и металлизированные акценты без сложного рисунка.



Лайфхак: перед окончательным выбором посмотрите на оттенок рядом с одеждой, в которой планируете встречать праздник. Я несколько раз убеждался, что красивый сам по себе цвет может спорить с тканью или украшениями, а рядом это видно сразу.

Ещё один простой приём — заранее решить, что в образе будет главным: ногти, платье, серьги или макияж. Тогда выбрать покрытие заметно легче. И не придётся в последний момент убирать лишнее.

Если смотреть на маникюр по знакам зодиака без излишней серьёзности, это вполне удобный способ сузить выбор. Кому-то ближе нюд и матовая сдержанность, кому-то — металлик и насыщённый красный, а кому-то — холодный перламутр. Главное здесь не обещания удачи, а ощущение, что образ собранный и вам в нём комфортно. А это, если честно, в новогоднюю ночь уже немало.