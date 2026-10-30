11 дней отдыха: самые длинные выходные в 2027 году

Календарь выходных — не строгая наука о счастье, но многие замечают: когда длинные паузы видны заранее, планировать год становится проще. Это напрямую не влияет ни на что великое, зато помогает без суеты распределить поездки, встречи с роднёй и домашние дела, которые обычно откладывают до последнего.

Если смотреть на производственный календарь 2027 года, самый длинный период отдыха действительно выпадает на начало января. А дальше по году идут несколько удобных трёхдневных и один четырёхдневный блок. Я обычно в такие моменты не строю грандиозных планов: один день уходит на дорогу, второй — на отдых, третий — на попытку спокойно вернуться в реальность. Но именно в этом и есть плюс длинных выходных.

Самый длинный отдых — в январе

Главный длинный перерыв в 2027 году приходится на новогодние каникулы. Они начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся по 10 января 2027 года включительно. В сумме получается 11 дней подряд без работы.



31 декабря 2026 года — четверг;



1–10 января 2027 года — продолжение новогодних выходных;



11 января, понедельник — первый рабочий день после каникул.



На мой взгляд, это как раз тот случай, когда календарь действительно удобный. Можно не пытаться уместить всё в два вечера и одни выходные. Остаётся время и выспаться, и съездить к родственникам, и хотя бы один день ничего не делать без чувства вины.

Лайфхак: уже сейчас сохраните даты 31 декабря — 10 января в заметках или в календаре телефона и подпишите, на что хотите потратить эти дни. Я так делал не раз: если не записать заранее, длинный отдых неожиданно уходит на бесконечные походы в магазин и уборку.

Весной и летом будут удобные трёхдневные блоки

После январского марафона год не выглядит пустым. В 2027-м есть несколько коротких, но вполне полезных периодов по три дня подряд. Для небольшой поездки, визита на дачу или домашних дел это, пожалуй, самый удобный формат.



С 21 по 23 февраля — три выходных дня подряд;



20 февраля, суббота — рабочий день перед этим периодом;



С 6 по 8 марта — ещё один трёхдневный блок;



С 1 по 3 мая — первые майские выходные;



С 8 по 10 мая — вторые майские выходные;



С 12 по 14 июня — трёхдневный отдых в июне.



Май в этом смысле особенно удобен: два отдельных периода по три дня подряд. Не всем нравится, что отдых разбит на части, но у такого варианта есть плюс — можно не выпадать из дел надолго и при этом успеть что-то нормальное, а не только перевести дух.

Я заметил простую вещь: трёхдневные выходные работают лучше, если не пытаться уместить в них сразу ремонт, поездку, генеральную уборку и встречу с друзьями. Обычно после такого нужен ещё один выходной, которого уже нет.

Лайфхак: перед каждым трёхдневным периодом составьте короткий список из трёх дел — одно обязательное, одно полезное и одно приятное. Такой приём банальный, но у меня он работает лучше всего: и дом не запущен, и отдых не превращается во вторую смену.

Осенью тоже будет длинный перерыв

Осенью самым заметным периодом станет блок в ноябре. Он не такой длинный, как январский, но уже вполне подходит для небольшой передышки без ощущения, что выходные закончились, едва начавшись.



С 4 по 7 ноября — четыре выходных дня подряд;



Это второй по продолжительности непрерывный отдых в 2027 году;



31 декабря 2027 года тоже будет выходным днём, пятницей.



Ноябрьские четыре дня часто недооценивают. А зря: это хороший момент закрыть отложенные домашние дела до конца года. У меня такие мини-паузы обычно уходят на то, чтобы разобрать шкаф, докупить нужное для дома и наконец заняться тем, что с августа лежит «на потом».

Лайфхак: если не планируете поездку на ноябрьские выходные, заранее распределите домашние задачи по дням. Один день — закупки, один — уборка, один — встречи, один — отдых. Без этого четвёртый день подозрительно быстро исчезает, и остаётся только недоумение, куда всё делось.

Как использовать длинные выходные без лишней суеты

Сами по себе длинные выходные ещё не гарантируют отдыха. Если ничего не продумать, они легко превращаются в набор случайных дел, бесконечных походов по магазинам и усталости сильнее обычной.



Заранее сверяйте рабочие и выходные дни, особенно если рядом есть переносы;



Крупные семейные дела лучше привязывать к трёхдневным или четырёхдневным периодам, а не к обычным выходным;



Если хотите поездку, билеты и жильё разумнее смотреть заранее, пока выбор больше;



Один день из длинного блока стоит оставить совсем пустым — без обязательств;



Подготовку к праздникам лучше разбивать на части, а не оставлять на последний вечер.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Я обычно ещё в начале года отмечаю длинные выходные в календаре. Так проще понять, когда можно спокойно съездить к родителям и не пытаться решать бытовые вопросы в последний момент».

В 2027 году самый длинный официальный отдых приходится на новогодние каникулы — 11 дней подряд. Кроме них, по году распределены удобные трёхдневные и один четырёхдневный период. Если заранее отметить эти даты и не перегружать их делами, выходные действительно работают как отдых, а не как очередной список обязанностей.