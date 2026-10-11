Картошка есть, а жарить драники партиями лень: натираю всю сразу и готовлю один большой хрустящий корж

Картошка лежит в шкафу, хочется чего-нибудь горячего и с хрустящей корочкой, но перспектива стоять у плиты и переворачивать десяток драников совсем не радует. В таких случаях можно поступить проще: натереть картофель, выложить всю массу на сковороду и приготовить один большой картофельный корж.

Снаружи он получается золотистым, с тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается мягким и нежным. Его удобно нарезать треугольниками, как пиццу, и подавать со сметаной, зеленью или грибным соусом. Главное — правильно подготовить картофель и не торопиться с переворачиванием.

Почему большой драник получается не хуже маленьких

Обычные драники жарят небольшими порциями, чтобы картофель быстро приготовился и хорошо подрумянился. Но тот же результат можно получить в формате одного большого коржа, если сделать его достаточно тонким.

При нагревании картофельный крахмал помогает скреплять натертую массу, а поверхность постепенно теряет влагу и покрывается румяной корочкой.

Самая распространенная ошибка — выкладывать на сковороду слишком толстый слой. Тогда низ уже начинает подгорать, а середина остается влажной и недостаточно приготовленной.

Для сковороды диаметром 24–26 см оптимальная толщина картофельного слоя составляет примерно 1–1,5 см. Такой корж легче перевернуть, а картофель успевает равномерно размягчиться.

Что понадобится для большого картофельного коржа

На 2–3 порции:

картофель — 600 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сметана и зелень — для подачи.

Муки нужно совсем немного. Если добавить слишком много, картофельный корж получится плотным и начнет напоминать мучную лепешку.

Лук придает блюду аромат и помогает замедлить потемнение натертого картофеля. Но его тоже не должно быть слишком много, иначе масса станет водянистой.

Как приготовить один большой драник на сковороде

Очистите картофель и натрите на крупной терке. Лук натрите на мелкой терке или очень мелко нарежьте. Переложите картофель в сито и слегка отожмите лишнюю жидкость. Не нужно выжимать массу досуха, но свободная вода мешает образованию хрустящей корочки. Смешайте картофель с луком, добавьте яйцо, муку, соль и черный перец. Быстро перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду диаметром 24–26 см на среднем огне, добавьте растительное масло и распределите его по дну. Выложите всю картофельную массу и разровняйте лопаткой. Слегка прижмите ее, чтобы получился ровный корж одинаковой толщины. Жарьте примерно 8–10 минут на умеренном огне. Не пытайтесь постоянно приподнимать корж: нижняя сторона должна хорошо схватиться и стать золотистой. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, осторожно переверните на нее картофельный корж, а затем сдвиньте обратно на сковороду необжаренной стороной вниз. Используйте прихватки, чтобы не обжечься горячим маслом. Готовьте еще 8–10 минут, при необходимости немного уменьшив нагрев. Проверьте середину вилкой: картофель должен стать полностью мягким, без сырого хруста. Переложите готовый корж на тарелку, дайте ему постоять пару минут и нарежьте на порции.

Время жарки зависит от толщины коржа, сорта картофеля и особенностей плиты. Если поверхность быстро темнеет, а середина еще плотная, уменьшите нагрев и ненадолго прикройте сковороду крышкой. Затем готовьте без крышки, чтобы убрать лишнюю влагу.

Секрет хрустящей корочки, который легко упустить

Для удачного картофельного коржа важнее всего избавиться от лишней влаги. Если натертый картофель сразу отправить на сковороду вместе с выделившимся соком, он начнет скорее тушиться, чем жариться.

Однако слишком долго держать картофельную массу в миске тоже не стоит. После добавления соли овощи продолжают выделять жидкость, поэтому лучше формировать корж сразу после смешивания ингредиентов.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для большого драника особенно важен равномерный слой картофеля. Не делайте его слишком толстым и не увеличивайте огонь ради быстрой корочки. Лучше дать коржу спокойно подрумяниться на среднем нагреве, а переворачивать только тогда, когда нижняя сторона уже хорошо держит форму».

Еще один важный момент — подходящая сковорода. Удобнее всего использовать посуду с толстым дном и хорошим антипригарным покрытием. На ней корж легче перевернуть целиком, не разломав на части.

С чем подать картофельный корж

Самое простое дополнение — густая сметана с чесноком и укропом. Для соуса достаточно смешать 3 столовые ложки сметаны, небольшой измельченный зубчик чеснока и немного свежей зелени.

Если хочется более сытного варианта, можно подать корж с обжаренными грибами, тушеным луком или кусочками слабосоленой рыбы.

В картофельную массу также можно добавить немного тертого твердого сыра. Он придаст блюду более насыщенный вкус, хотя при сильном нагреве сыр способен подрумяниваться быстрее самого картофеля.

Есть большой драник лучше сразу после приготовления. Пока он горячий, корочка остается наиболее хрустящей, а середина — мягкой.

Такой способ особенно удобен, когда хочется домашних драников без долгой жарки небольшими порциями. Один корж, одна сковорода и несколько простых продуктов позволяют приготовить полноценный ужин без лишней посуды и постоянного стояния у плиты.

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