Финансовая встряска для одних и шанс разбогатеть для других: астролог назвал главных везунчиков и неудачников мая 2026

Финансовый гороскоп на май: кого ждет прорыв, а кому стоит затянуть пояса

Май обещает быть месяцем контрастов и важных финансовых уроков. С одной стороны — ретроградный Плутон, который способен вскрыть скрытые проблемы и спровоцировать неожиданные траты. С другой — новолуние в Тельце, открывающее редкое окно возможностей для инвестиций, запуска проектов и укрепления материальной базы.

Тюменский астролог Эльза Кушина рассказала, каким знакам зодиака стоит действовать смелее, а кому — проявить максимальную осторожность. Последний месяц весны может стать как стартовой площадкой для роста, так и проверкой на зрелость в финансовых вопросах.

Овен

Для Овнов май складывается весьма удачно. Деньги будто сами идут в руки, а интуиция обостряется до предела. Представители знака могут увидеть перспективные возможности там, где другие проходят мимо.

Вероятна и поддержка со стороны — как от деловых партнеров, так и от друзей. Не исключено, что кто-то неожиданно поверит в потенциал Овна и захочет вложиться в его идеи. Главное — не упустить момент и действовать решительно.

Телец

В мае дом и семья могут стать для Тельцов настоящей финансовой опорой. Поддержка родителей или близких способна сыграть ключевую роль — от помощи в крупных расходах до ценного подарка или даже наследства.

Если Телец задействован в семейном бизнесе, месяц обещает быть особенно прибыльным. Стоит обратить внимание и на недвижимость: сдача в аренду или продажа имущества могут принести ощутимый доход. Иногда источник прибыли уже рядом — нужно лишь посмотреть на него под новым углом.

Близнецы

Конец весны для Близнецов — время роста. Усилия, приложенные ранее, начинают приносить плоды, а вместе с ними — стабильный финансовый результат.

Кроме того, Близнецы могут открыть для себя новые источники дохода: подработки, проекты, монетизацию хобби. Возможна и поддержка со стороны — подарок или финансовая помощь от коллег или близких окажутся весьма кстати.

Рак

Ракам май готовит серьезный урок, связанный с деньгами и партнерством. Финансовые вопросы лучше не смешивать с личными отношениями, особенно если речь идет о совместных обязательствах.

Существует риск недопонимания или даже невыполнения договоренностей. Поэтому звезды советуют максимально четко разграничивать зоны ответственности и фиксировать условия сотрудничества.

Лев

Львам стоит делать ставку на командную работу. Деньги могут прийти через коллективы, сообщества, совместные проекты.

Идеи, которые появляются у представителей знака, важно не держать при себе. Поддержка единомышленников способна ускорить путь к успеху и открыть новые горизонты, о которых раньше можно было только мечтать.

Дева

Для Дев май может стать месяцем серьезных карьерных перемен. Особенно это коснется тех, кто работает по найму. Возможны переходы на новые должности или даже смена сферы деятельности.

Несмотря на тревожность, перемены несут позитивный потенциал. Любое решение, принятое в этот период, способно стать шагом к более устойчивому финансовому будущему.

Весы

Партнерские союзы Весов — будь то брак или бизнес — выйдут на первый план. Возможны новые правила игры и пересмотр условий сотрудничества.

Важно стремиться к прозрачности и юридической чистоте всех договоренностей. Доверие — ценно, но в финансовых вопросах его необходимо подкреплять документами.

Скорпион

Май 2026 года благоприятен для Скорпионов, особенно в партнерских финансах. Через супруга или бизнес-компаньона могут открыться новые источники дохода.

Совместные проекты, инвестиции или предложения о работе способны значительно укрепить материальное положение. А вместе с ним — и отношения.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее с личными тратами. Покупки для себя или эксперименты с внешностью могут не оправдать ожиданий.

Лучше временно сократить расходы и направить часть средств на благотворительность или помощь близким. Это поможет сохранить внутренний баланс и избежать разочарований.

Козерог

Козерогов ждут серьезные финансовые изменения. Если давно назревало недовольство доходами, обстоятельства могут подтолкнуть к переменам — вплоть до увольнения.

Чтобы снизить стресс, лучше взять инициативу в свои руки: искать новую работу, запускать проекты, изучать инвестиции. Перемены, какими бы резкими они ни были, приведут к росту.

Водолей

Водолеям стоит внимательно относиться к финансовым решениям. Возможны мысли о смене работы или открытии бизнеса, но спешка может обернуться потерями.

Все документы и договоры необходимо тщательно проверять. В сложных ситуациях полезно опереться на партнеров — они могут стать надежной поддержкой.

Рыбы

Для Рыб май станет временем финансового подъема. Интуиция и творческий подход помогут находить нестандартные способы заработка.

Вероятны предложения о фрилансе или удаленной работе, что позволит сохранить баланс между доходами и личной жизнью. Также удачным станет обучение в сфере инвестиций и повышение квалификации.

Май проверит многих на прочность, но тем, кто готов действовать осознанно и не боится трансформаций, он принесет новые возможности и стабильность, сообщает 72.ru.

