Этот орех может снизить риск рака кишечника
Американские учёные установили, что регулярное включение грецких орехов в рацион может снизить риск развития опухолей кишечника. Об этом сообщает doctorpiter.ru.
В исследовании приняли участие 39 человек в возрасте от 40 до 65 лет, у которых был повышенный риск рака толстой кишки. Перед началом эксперимента все участники прошли колоноскопию, а в процессе наблюдения исключили приём антибиотиков.
Специалисты изучали влияние продукта на кишечную микрофлору и выявили, что при регулярном употреблении грецких орехов повышается уровень уролитина А — вещества с выраженным противовоспалительным эффектом.
Также у участников снизились показатели воспаления, которые часто связывают с развитием онкологических заболеваний. Наиболее выраженные изменения наблюдались у людей с избыточным весом. У них увеличился уровень гормона пептида YY, который регулирует аппетит и может замедлять рост опухолей.
Дополнительно учёные зафиксировали снижение содержания белка виментина в тканях полипов, что также связывают с уменьшением опухолевых изменений.
Медики рекомендуют употреблять небольшую горсть грецких орехов ежедневно, сочетая их с продуктами, богатыми клетчаткой. При этом подчёркивается, что речь идёт о профилактике: при уже выявленных заболеваниях необходимо медицинское лечение под контролем специалистов.
Также важно учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованные объёмы, чтобы избежать возможных побочных эффектов.
