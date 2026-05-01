В недрах Земли нашли неизвестный участок плиты
Учёные из Университета Мэриленда обнаружили под Тихим океаном ранее неизвестный фрагмент тектонической плиты. О результатах исследования сообщается в журнале Science Advances.
По оценкам специалистов, этот участок мог погрузиться в глубины Земли около 250 миллионов лет назад. Его происхождение связывают с древними геологическими процессами, происходившими в эпоху существования динозавров.
Найденный фрагмент представляет собой своеобразный «законсервированный» след морского дна, сохранившийся в недрах планеты. По словам исследователей, такие структуры позволяют глубже понять, какие процессы происходили в мантии и земной коре в далёком прошлом.
Учёные считают, что открытие даёт возможность уточнить существующие представления о движении тектонических плит и формировании поверхности Земли. Это может изменить подходы к изучению геологической истории планеты.
В настоящее время самым древним известным участком океанической коры считается зона Восточно-Тихоокеанского поднятия, где взаимодействуют две тектонические плиты.
Авторы работы отмечают, что новая находка способна существенно повлиять на научные взгляды о строении и эволюции земной коры.
