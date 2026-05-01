Когда хочется домашнего тепла: суп-затирка как у бабушки готовится быстро и получается идеально

Суп-затирка — это простое деревенское блюдо, которое удивляет глубиной вкуса. Он не требует дорогих ингредиентов, но при этом получается наваристым, ароматным и по-настоящему домашним. Такой суп варили наши бабушки, когда нужно было быстро накормить семью чем-то сытным и согревающим.

Если вы ищете рецепт, который подарит ощущение уюта уже с первой ложки, самое время приготовить суп с затиркой.

Что понадобится для приготовления

Для начала подготовим ингредиенты для затирки. Именно она делает суп особенным, добавляя ему густоту и нежную текстуру.

Для затирки:

мука — 100 г

яйцо — 1 шт.

соль — ½ ч. л.

Для супа:

вода или куриный бульон — 2,5 литра

картофель — 350 г

сало — 60 г

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

лавровый лист — 1 шт.

соль и перец — по вкусу

Все продукты простые и доступные, а значит, этот рецепт легко повторить даже в будний день.

Готовим основу для супа

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Чем аккуратнее будут кусочки, тем аппетитнее суп будет выглядеть в тарелке. Опустите картофель в кипящий бульон или воду и варите до мягкости.

Пока картофель готовится, займитесь ароматной зажаркой. Сало нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите, чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.

На разогретой сковороде растопите сало до появления румяных шкварок. Добавьте лук и обжаривайте его до золотистого оттенка — именно в этот момент кухня наполняется тем самым домашним ароматом. Затем выложите чеснок и готовьте ещё 1–2 минуты, чтобы он раскрыл свой вкус, но не подгорел.

Как правильно сделать затирку

В глубокой миске соедините муку и соль. Вбейте яйцо и начинайте перетирать массу руками. В результате должны получиться мелкие мучные комочки — своеобразные крошечные клёцки.

Чтобы затирка получилась аккуратной и рассыпчатой, её можно протереть через сито. Лишнюю муку удалите.

Когда картофель будет почти готов, аккуратно всыпьте затирку в кастрюлю, помешивая, чтобы она не слиплась. Варите 3–4 минуты — этого достаточно, чтобы она полностью приготовилась.

Добавьте лавровый лист, затем переложите в суп обжаренные лук и сало. Дайте прокипеть ещё около минуты, чтобы все вкусы соединились.

Финальный штрих

В самом конце посолите и поперчите суп по вкусу. При желании можно добавить немного свежей зелени — укропа или петрушки.

Суп-затирка получается густым, насыщенным и очень уютным. Он идеально подходит для холодного вечера или семейного обеда, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.

Этот рецепт — напоминание о том, что кулинарное счастье часто скрывается в самых обычных продуктах, пишет kubnews.ru.

