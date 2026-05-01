Эксперты предупредили о риске необратимых изменений на Земле

Американские исследователи заявили о нарастающем числе климатических аномалий, которые фиксируются в разных регионах планеты. Речь, по их данным, идёт не только о росте средней глобальной температуры, но и о других изменениях, затрагивающих природные процессы.

Специалисты отмечают усиление вулканической активности, а также появление редких атмосферных явлений, которые ранее наблюдались значительно реже. Эти факторы, по мнению учёных, могут указывать на более глубокие изменения в системе климата.

Рекомендуем также:

Отдельное внимание эксперты уделяют возможному смещению земной оси. По их оценке, подобные процессы способны влиять на стабильность вращения планеты и косвенно отражаться на климатических условиях.

Также исследователи указывают на ослабление роли океанов как естественного регулятора климата. Снижение их способности поглощать тепло и углекислый газ может усилить вероятность масштабных природных потрясений.

Учёные подчёркивают, что без скоординированных действий на международном уровне часть изменений в ближайшие годы может стать необратимой. В то же время существует альтернативная точка зрения, согласно которой Земля как сложная система способна со временем восстановить баланс естественным образом.

Рекомендуем также: