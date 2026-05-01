Учёные подтвердили существование сознания после смерти

Анна Сальникова
Трое нейропсихологов — Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит — представили исследование, посвящённое рассказам людей, переживших клиническую смерть. Об этом сообщает портал planet-today.ru.

Учёные проанализировали более 70 задокументированных случаев, в которых пациенты утверждали, что сохраняли осознанность после остановки сердца. Многие описывали схожие ощущения: наблюдение за своим телом со стороны, восприятие разговоров врачей и чувство нахождения вне физической оболочки.

Авторы работы предполагают, что подобные свидетельства могут указывать на более сложную природу сознания. По их мнению, оно не всегда полностью зависит от активности мозга, однако эта гипотеза требует дальнейших научных подтверждений.

В книге «Я не умираю» приводится пример пациента, перенёсшего операцию на сердце. После кратковременной остановки сердца он неожиданно пришёл в себя без дополнительного вмешательства. Позже мужчина подробно описал происходящее в операционной, включая реплики медперсонала, которые совпали с записями в медицинском журнале, несмотря на то что его глаза были закрыты.

Этот случай вызвал интерес у специалистов в разных странах. Учёные подчёркивают, что подобные явления пока не имеют однозначного объяснения в рамках современной медицины.

Работа Риваса, Дирвен и Смита рассматривается как значимый вклад в изучение природы сознания и возможных форм его существования вне тела.

