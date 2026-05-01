Учёные подтвердили существование сознания после смерти
Трое нейропсихологов — Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит — представили исследование, посвящённое рассказам людей, переживших клиническую смерть. Об этом сообщает портал planet-today.ru.
Учёные проанализировали более 70 задокументированных случаев, в которых пациенты утверждали, что сохраняли осознанность после остановки сердца. Многие описывали схожие ощущения: наблюдение за своим телом со стороны, восприятие разговоров врачей и чувство нахождения вне физической оболочки.
Авторы работы предполагают, что подобные свидетельства могут указывать на более сложную природу сознания. По их мнению, оно не всегда полностью зависит от активности мозга, однако эта гипотеза требует дальнейших научных подтверждений.
Рекомендуем также:
- Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
- Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
В книге «Я не умираю» приводится пример пациента, перенёсшего операцию на сердце. После кратковременной остановки сердца он неожиданно пришёл в себя без дополнительного вмешательства. Позже мужчина подробно описал происходящее в операционной, включая реплики медперсонала, которые совпали с записями в медицинском журнале, несмотря на то что его глаза были закрыты.
Этот случай вызвал интерес у специалистов в разных странах. Учёные подчёркивают, что подобные явления пока не имеют однозначного объяснения в рамках современной медицины.
Работа Риваса, Дирвен и Смита рассматривается как значимый вклад в изучение природы сознания и возможных форм его существования вне тела.
Рекомендуем также:
- Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
- Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
- «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец