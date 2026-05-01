Не у нас

Названа рыба которую не стоит есть каждый день

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Диетолог Маргарита Королёва предупредила о рисках чрезмерного употребления тунца. По её словам, эту рыбу не стоит включать в ежедневный рацион из-за возможного содержания ртути и других тяжёлых металлов.

Специалист пояснила, что такие вещества способны накапливаться в организме, и при регулярном потреблении это может привести к хроническому отравлению. Среди возможных последствий она назвала постоянную усталость, нарушения работы печени, снижение иммунитета и ухудшение концентрации внимания.

Эксперт рекомендует относиться к тунцу как к продукту для редкого употребления, а не использовать его в качестве основы повседневного питания.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию

Для регулярного рациона диетолог советует выбирать более безопасные виды рыбы, такие как треска, хек, минтай и пикша. Эти продукты содержат меньше потенциально опасных веществ, но при этом остаются источником белка и полезных жиров.

Также специалист обратила внимание на важность происхождения рыбы. По её словам, улов из экологически чистых вод считается более безопасным, тогда как в продукции из загрязнённых районов чаще могут присутствовать токсины и микропластик.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

47 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

чем травить тараканов в квартире самостоятельно эффективные средства в домашних условиях быстро

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

ЗОЖ без крайностей: как сделать здоровье частью повседневной жизни

курсы тестировщиков программного обеспечения в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

19 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

56 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте