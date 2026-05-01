Названа рыба которую не стоит есть каждый день
Диетолог Маргарита Королёва предупредила о рисках чрезмерного употребления тунца. По её словам, эту рыбу не стоит включать в ежедневный рацион из-за возможного содержания ртути и других тяжёлых металлов.
Специалист пояснила, что такие вещества способны накапливаться в организме, и при регулярном потреблении это может привести к хроническому отравлению. Среди возможных последствий она назвала постоянную усталость, нарушения работы печени, снижение иммунитета и ухудшение концентрации внимания.
Эксперт рекомендует относиться к тунцу как к продукту для редкого употребления, а не использовать его в качестве основы повседневного питания.
Для регулярного рациона диетолог советует выбирать более безопасные виды рыбы, такие как треска, хек, минтай и пикша. Эти продукты содержат меньше потенциально опасных веществ, но при этом остаются источником белка и полезных жиров.
Также специалист обратила внимание на важность происхождения рыбы. По её словам, улов из экологически чистых вод считается более безопасным, тогда как в продукции из загрязнённых районов чаще могут присутствовать токсины и микропластик.
