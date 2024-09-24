Здоровый старт учебного года: редакция отыскала полезные завтраки и обеды для школьников

С началом учебного года каждая мама задумывается о том, как сделать рацион ребенка не только вкусным, но и полезным. Правильно подобранные завтраки и обеды — залог здоровья, энергии и успехов в учебе. По данным исследований, более 70% родителей в России признают важность сбалансированного питания для школьников, но часто сталкиваются с нехваткой времени на его организацию. В таких случаях на помощь приходят готовые решения от ВкусВилл, которые не только облегчат жизнь родителям, но и обеспечат ребенка сытными и полезными перекусами на каждый день.

Вариант 1: Готовые перекусы и завтраки от ВкусВилл

1. Готовые сэндвичи

Вкусные и питательные сэндвичи — отличный выбор для школьного обеда. Они приготовлены с натуральными ингредиентами и не содержат искусственных добавок. Ассортимент включает сэндвичи с курицей, ветчиной и сыром, которые прекрасно подойдут как для завтрака, так и для перекуса.

2. Йогурты и творожки

Натуральные йогурты и творожки — отличный вариант легкого, но сытного завтрака. Богатые кальцием и белком, они помогают поддерживать силы и энергию на протяжении всего учебного дня. Вкусы с фруктами или ягодами сделают перекус еще более приятным.

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3. Фрукты и орехи в упаковках

Чтобы ребенок всегда мог получить нужную порцию витаминов, возьмите с собой упакованные фрукты и орехи. Это удобные и полезные перекусы, которые легко поместятся в школьный рюкзак и обеспечат питательные вещества, необходимые для умственной деятельности.

Вариант 2: Полезные блюда, которые легко приготовить дома

1. Омлет с овощами

Легкий в приготовлении и питательный омлет с овощами — это идеальный завтрак для школьника. Для его приготовления понадобится яйца, свежие овощи (помидоры, перец, кабачки) и немного молока. Омлет можно приготовить на утро или взять с собой в качестве обеда.

2. Овсяная каша с фруктами

Овсянка — это быстрый и полезный завтрак, который зарядит вашего ребенка энергией. Просто приготовьте овсяную кашу и добавьте любимые фрукты (бананы, ягоды), мед или орехи. Этот завтрак богат клетчаткой и витаминами.

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3. Лапша с курицей и овощами

Для сытного домашнего обеда можно приготовить лапшу с курицей и овощами. Это легкое и быстрое блюдо, которое не только вкусное, но и питательное. Лапша, куриное филе и свежие овощи — идеальное сочетание для здорового школьного обеда.

Вкусные и полезные завтраки и обеды для школьников — это не только забота о здоровье ребенка, но и залог его успехов в учебе. ВкусВилл предлагает как готовые решения для занятых родителей, так и продукты, из которых можно легко приготовить полезные блюда дома. Помните, что правильное питание — это ключ к хорошему самочувствию и успехам вашего ребенка.