По данным аналитиков, в последние годы спрос на загородное жильё в России увеличился примерно на 15-20%, и Казань — не исключение. Всё больше казанцев задумываются о том, чтобы приобрести дом за городом, подальше от суеты мегаполиса, в окружении природы и тишины. Однако вопрос о выгодности такой покупки остаётся актуальным: растущие ставки по ипотеке и увеличение стоимости строительства заставляют многих задуматься, действительно ли загородная недвижимость в 2024 году — это разумное вложение средств.

Какие изменения происходят на рынке загородной недвижимости, почему земля вокруг Казани становится всё дороже и какие коттеджные посёлки предлагают лучшие условия — об этом и не только рассказал Муслимов Руслан Рамилевич, сооснователь и руководитель компании «Русстрой», специально для ProKazan.

Покупка дома в Казани сегодня: что изменилось на рынке и чего ждать?

Рынок загородного жилья претерпел серьёзные изменения за последние годы. Если раньше для большинства покупателей основной мотивацией была низкая цена, то сейчас акценты сместились. Покупатели стали осознаннее: около 65% из них выбирают дома, уделяя внимание качеству строительства, инфраструктуре и репутации застройщика.

«Раньше казанцы приобретали дома практически без раздумий, даже если качество оставляло желать лучшего. Сегодня клиенты внимательно изучают рынок, сравнивают проекты и выбирают только проверенных застройщиков», — отмечает Руслан Рамилевич.

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Почему цены растут, а спрос остаётся?

Цены на загородное жильё в 2024 году выросли на 20% из-за удорожания стройматериалов и роста затрат на рабочую силу. Однако ключевым фактором остаётся ограниченность земельного фонда.

«Локаций вокруг Казани становится всё меньше, — подчёркивает Руслан Рамилевич. — Земельный фонд не восполняется, и стоимость участков неизбежно растёт. Чем ближе участок к городу, тем дороже. А дом на таком участке будет только дорожать, даже если его выставят на вторичный рынок. Это объясняет, почему спрос на землю и дома остаётся высоким».

Более того, покупатели меняют свои предпочтения в способе оплаты: если раньше почти 80% сделок по загородной недвижимости проходили с привлечением ипотеки, то сегодня всё больше казанцев (около 40%) предпочитают покупать дома за наличные или за счёт средств, полученных от продажи городской квартиры. Это позволяет избежать больших кредитных нагрузок и получить качественное жильё за разумную цену.

Цена за квадратный метр в загородном доме ниже, чем при покупке квартиры. Однако это не единственная выгода

Интересная тенденция последних лет — активное участие жителей коттеджных посёлков в управлении и улучшении инфраструктуры. Владельцы загородных домов всё чаще объединяются в группы, используя социальные сети и мессенджеры для совместного обсуждения важных вопросов. Они принимают решения общим советом, определяя приоритеты, которые особенно актуальны в данный момент. Такой подход позволяет каждому жителю влиять на управление своей территорией и формировать комфортное пространство для жизни.

Руслан Рамилевич поясняет: «Собственники коттеджных домов хотят получать качественные сервисы и управление, соответствующие их ожиданиям. Благодаря совместным усилиям, они могут быстро решать вопросы благоустройства, безопасности и других насущных задач, сохраняя при этом независимость».

Кроме того, загородные дома обеспечивают значительную экономию на коммунальных расходах. Индивидуальное отопление, контроль за расходом воды и электроэнергии, а также самостоятельное содержание придомовой территории делают платежи за ЖКХ в разы ниже, чем в многоквартирных домах. «Каждый собственник сам регулирует расход энергоресурсов, самостоятельно отапливает дом и держит территорию в порядке. Это позволяет не только экономить, но и чувствовать полную независимость, — подчёркивает Руслан Рамилевич. — Когда ты живёшь в своём доме, ты сам себе хозяин».

В результате жители таких посёлков получают удобства, сравнимые с городскими, — от благоустроенных зон отдыха до организованного вывоза мусора. Однако главное преимущество загородной жизни — простор, свобода действий и возможность самостоятельно решать, как управлять своим домом и территорией.

Когда покупать?

Ответ короткий и простой — сейчас. А еще лучше вчера. Руслан Рамилевич объясняет это не только ростом цен, но и общей тенденцией к увеличению цен на качественное жильё в ближайшие годы. «Несмотря на высокие ипотечные ставки, покупка дома в 2024 году может оказаться более выгодной, чем ожидание снижения цен. Да, сегодня ипотека обременительна, но через пару лет ставки могут снизиться, что позволит сделать рефинансирование. Важно, что цены на землю и дома растут, и, вероятно, через несколько лет они станут ещё выше», — поясняет он.

Что покупать?

Представляем четыре коттеджных посёлка вблизи Казани, где гармонично сочетаются природа, комфорт и все удобства для современной жизни.

1. Новые Сокуры: Посёлок активно развивается, находясь в 20-25 минутах от города. Здесь есть школы, детские сады, магазины и современная трасса, ведущая из Казани. Близость к аэропорту и Лаишево, где создаётся новый туристический кластер, делает локацию особенно привлекательной.

«Участки на берегу реки Мёша — это возможность жить рядом с водой, не теряя доступа к городской инфраструктуре», — добавляет Руслан Рамилевич.

2. Чернышевка: активная жизнь в гармонии с природой/ Чернышевка — посёлок для тех, кто любит природу, но не хочет терять связь с городом. Чистый воздух, лес, детские площадки, магазины — всё рядом. «Это место для активной жизни в уюте и безопасности», — делится Руслан Рамилевич.

3. Верхний Услон: вид на Волгу и тишина. Этот посёлок — мечта для тех, кто хочет наслаждаться видами на Волгу, сохраняя доступ к комфорту. Всего 10 минут до Иннополиса, а у вас под рукой и школы, и магазины, и даже песчаные пляжи. Летом здесь работает паром, а зимой — переправа, что сокращает путь до Казани до 10-15 минут.

«Верхний Услон стал открытием для многих. Пляжи, красивые виды на город и близость к Иннополису делают это место уникальным», — говорит Руслан Рамилевич.

4. Шигали: спокойствие и уют в окружении леса. Шигали — это для тех, кто ценит тишину и чистый воздух. Посёлок окружён лесами, есть школа, садик, магазины и парк. Перед посёлком есть большое озеро, где отдыхают местные жители.

«Летом сюда прилетают лебеди, что создаёт особую атмосферу, — делится Руслан Рамилевич. — Посёлок останется таким же камерным и уютным, не расширяясь за счёт леса».

Приезжайте, чтобы увидеть всё своими глазами! «Русстрой» проведет вас по территории, покажет, как строили дома. На экскурсии вы увидите материалы и планировки. Дома сдаются в предчистовой отделке, уже с подведёнными коммуникациями.