ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр. Первые два расположены в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а новый открылся в Казани. Современный мультитемпературный склад в Татарстане позволяет привлечь новых локальных поставщиков и повысить эффективность снабжения магазинов в регионе.

Новый распределительный центр (РЦ) расположен в районе аэропорта Казани, в селе Малые Кабаны. Площадь склада составляет 3000 м², несмотря на небольшой размер, мультитемпературный склад технологически оснащён по аналогии с другими логистическими комплексами ВкусВилла. Здесь предусмотрены различные зоны отгрузки и хранения: стандартная для категории фреш и ультрафреш, склад долгосрочной продукции и зона глубокой заморозки.

На старте новый РЦ обслуживает 37 торговых точек в таких городах, как Казань, Ульяновск, Самара, Тольятти, Пермь, Набережные Челны, Уфа, Екатеринбург, Оренбург, Челябинск, Ижевск, Сызрань, Йошкар-Ола, Киров, Чебоксары и Новочебоксарск. На текущий момент напрямую на РЦ поставляют более 600 производителей, 11 из которых — локальные поставщики. В октябре этого года число обработанных упаковок составило около 750 000 штук.

Стоит отметить, что благодаря открытию распределительного центра, выручка торговых точек, которые были подключены к нему, увеличилась на 10%. Также с помощью нового склада, ВкусВилл продолжил активное развитие регионального ассортимента. На сегодняшний день на этапе “заведения” товаров находятся 20 поставщиков.

Более того, команде удалось оптимизировать и улучшить обеспечение торговых точек товарами, и показатель “потерянных продаж” снизился на 11%. А итоговая эффективность магазинов в регионе выросла на 3%.

"Открытие распределительного центра в Казани позволит нам основательно закрепиться в регионах, которые будут обеспечиваться товарами, отправляющимися с него, а также создать хороший фундамент для развития новых регионов в Сибири. Самое главное - мы получили отличный опыт после открытия третьего регионального РЦ, ведь каждый из них в своем роде индивидуален. Полученный опыт поможет нам в будущем открывать новые РЦ еще быстрее и эффективнее, тем самым лучше работать с ассортиментом в каждом отдельном регионе", - Светлана Лопатина, Региональная территориальная управляющая ВкусВилл.

Условия доставки и хранения — ключевой этап в цепочке производства, логистики и продаж категории "фреш". Важно, чтобы качественные продукты не потеряли своих полезных свойств, формы и вкуса, пока добираются к покупателям из разных уголков страны. На новом РЦ контроль качества осуществляют профессиональные технологи ВкусВилла, проверку проходит каждая партия товара, прибывающая на склад. При необходимости продукт может быть отправлен во внешние лаборатории региона на дополнительные испытания.

Сегодня, помимо нового распределительного центра в Казани, в логистической инфраструктуре ВкусВилла находятся: РЦ "Вешки" площадью 108 тыс. м² и Домодедово, 109 тыс. м², в Московской области, а также РЦ "Шушары", 57 тыс. м², в Санкт-Петербурге, а также РЦ "Ростов", открывшийся также в этом году, площадью 3000 м². Отсюда свежие продукты ежедневно приезжают в магазины ВкусВилл, более 60 % товаров продаётся в день поставки. Скорость оборачиваемости товарных запасов — менее 3 дней, на складах остаются только товары длительного срока хранения.

ВкусВилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом "Избёнка".

В ноябре 2023 работают 1500+ магазинов и 135+ дарксторов в 151 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. В третьем квартале 2022 года ВкусВилл стал доставкой продуктов № 1 в России, по данным аналитического агентства INFOLine. В сентябре ВкусВилл занял первое место по объёму онлайн-продаж, по данным агентства «Data Insight»‎. Доля компании на рынке E-Grocery – 18%.

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