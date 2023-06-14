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· Яна Крутовских

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще

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В июне 2023 года крупнейшая алкогольная компания Российской Федерации “Татспиртпром” совместно с компанией Data Acquisition (STACQAN) представила чат-бота, позволяющий соискателям просто и мобильно устроиться на работу.

Больше не нужно перебирать сайты по поиску вакансий, чтобы найти подходящие варианты у крупных работодателей. Ведущие компании становятся ближе, предоставляя простые и функциональные платформы.

Теперь, чтобы менеджер по подбору персонала “Татспиртпрома” взял на рассмотрение вашу кандидатуру, потребуется сделать всего три шага:

  1. Зайти в чат-бот
  2. Выбрать понравившуюся вакансию
  3. Заполнить короткую заявку.

Далее заявка сразу попадает на рассмотрение в систему HR-отдела, а уведомление о прохождении каждого последующего этапа будет приходить соискателю прямо на телефон.

Чат-бот позволил увеличить скорость прохождения этапов трудоустройства, тем самым повысив эффективность HR процессов, при этом снизив количество очных встреч до момента заключения трудового договора.

В случае удачного прохождения собеседования, сотрудник “Татспиртпрома” будет получать все большее количество бонусов от компании.

Так, уже с 1-го месяца работы любой сотрудник получает базовые бонусы: стабильный оклад, ежемесячные премии, обучение за счет компании, корпоративный транспорт (вахта или такси). Также приятным дополнением становятся спортивные мероприятия, подарки сотрудникам и их детям.

Проработав в компании 1 год, в дополнение к вышеперечисленным бонусам, сотрудник получит полис ДМС и новые возможности. Теперь можно брать социальную ипотеку, вступать в кадровый резерв и повышать квалификацию.

Спустя 3 года работы в “Татспиртпроме” вы получите не только дополнительные отпускные дни за стаж, но и компенсацию санаторно-курортного лечения!

Чтобы менеджер по подбору персонала взял на рассмотрение вашу кандидатуру уже сейчас, просто оставьте заявку через чат-бот!

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