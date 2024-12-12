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В Республике Татарстан впервые состоится фестиваль для самозанятых – «Самозанятый FEST»

18 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева прой...

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На протяжении всего фестиваля будет работать ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан», где зарегистрированные в регионе самозанятые мастера смогут представить свою продукцию. Любой самозанятый может стать участником ярмарки, необходимо пройти регистрацию на сайте.

Мероприятие пройдет 18 декабря с 11:00 до 21:00 в IT-парке имени Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2)

Программа фестиваля:

13:00 - Новогодний спектакль «Умка»
Московский театр будущего «Трикстер» представит волшебный новогодний спектакль «Умка». Вход свободный для всех желающих, главное получить свой электронный билет!

14:00 – Воркшоп от Дениса Карташева и Битва визажистов

Знаменитый визажист Денис Карташев проведет мастер-класс и устроит «Битву визажистов». Победитель получит сертификат на сумму 30 000 рублей в косметический магазин.

17:00 – Воркшоп от Дины Корпачевой

Дизайнер украшений, владелец российского бренда, поделится секретами успеха в ювелирной сфере. Самый активный участник воркшопа получит сертификат на сумму 30 000 рублей в магазин расходных материалов для ювелирного дела.

19:00 – «Комната культуры»

В заключительной части фестиваля на сцену выйдет хедлайнер фестиваля – группа «Комната культуры». Также в этот час состоится награждение победителей онлайн-интенсива «Я – самозанятый». Регистрируйся и приходи.

Более подробную информацию о фестивале и регистрации участников можно найти на сайте сзфест.рф

Организатор: Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства.
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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