Ремонт – один из самых нервных и сложных процессов. То дизайнер с прорабом не могут найти общий язык, то сложно отыскать «те самые» обои в магазине. Редакция ProKazan не избавит читателей от всех трудностей, но кое с чем поможем! Мы попробовали разобраться с многообразием обоев в Казани.

Обновление интерьера — отличный способ освежить пространство и добавить новую жизнь в дом. Сезон 2024-2025 готовит множество трендов, и одним из главных элементов обновленного дизайна становятся обои. Вы планируете ремонт или просто хотите освежить свой интерьер? Сотрудники "Обои-Центра" рассказали об особо популярных вариантах обоев , которые помогут сделать ваш дом стильным и уютным.

В этой статье — подборка модных обоев, рекомендуемых дизайнером интерьеров и консультантами магазина. Эти коллекции станут украшением любого помещения. А благодаря имеющейся тут гибкой системе скидок и регулярным акциям покупка будет еще приятнее.

Бюджетные варианты

Для тех, кто ищет качественные и доступные обои, предлагаются, например, артикулы 5043-00 и 167049-83. Данные варианты станут отличным решением: выполненные на флизелиновой основе, они легко клеятся, а благодаря ширине полотна можно быстро и просто обновить стены. Эти обои подойдут для спальни или гостиной, где они создадут приятную атмосферу уюта и спокойствия. Находка действительно стоящая! Для столь высокого качества цена максимально доступна: от 899 рублей.

Хиты продаж: коллекция "Малена"

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Коллекция "Малена" предлагает универсальное решение — сочетание обоев с рисунком и однотонных компаньонов. Основной мотив добавляет интерьеру выразительности, а фоновый однотонный вариант помогает создать баланс и гармонию в пространстве. Благодаря такому сочетанию можно оформить как просторные, так и небольшие комнаты, например, зону гостиной или кабинет. Обои на флизелиновой основе обеспечивают хорошую воздухопроницаемость, что положительно сказывается на микроклимате в помещении.

Если хочется эффект окрашенных стен

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Если вам нравится идея гладкоокрашенных стен, но вы ищете более доступное решение, обратите внимание на обои Paintwall. Они имитируют окрашенную поверхность, создавая ощущение ровных и аккуратных стен, и при этом значительно дешевле краски. Такой вариант отлично подойдет для современного минималистичного интерьера, например, в стиле лофт, или для оформления прихожей, где требуется стойкость к износу. Цвета в ассортименте.

Геометрический принт

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Для тех, кто предпочитает смелые и динамичные решения, обои с геометрическим узором из коллекции Paris станут идеальным выбором. Принт создает визуальное движение, добавляет объем и позволяет играть с пространством. Такие обои отлично подойдут для акцентной стены в гостиной или молодежной спальне, создавая ощущение современности и стиля.

Обои под мрамор

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Мраморный дизайн всегда остается в моде и добавляет интерьеру нотку роскоши и изысканности. Обои под мрамор — это способ создать эффект премиального ремонта, не переплачивая за натуральный камень. Они подойдут для оформления ванной комнаты, гостиной или даже кухонного фартука, привнося элемент элегантности и утонченности.

«Обои Центр» в Казани — это место, где каждый найдет идеальные обои для своего дома, соответствующие последним трендам и предпочтениям. Подобранные модели помогут создать стильный и уютный интерьер, который будет радовать вас каждый день. Не упустите возможность обновить дом с трендовыми обоями. Сделать это именно тут выгодно и просто!